ПОЛІТИКА

Чеський уряд очікує збільшення міграції після війни в Україні

20 грудня 2025, 20:18
Чеський уряд очікує збільшення міграції після війни в Україні
Фото: gettyimages.com
Метнар наголосив, що ситуацію з українськими біженцями слід розглядати у ширшому контексті європейської міграційної політики.

Новопризначений міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар заявив, що після завершення війни росії проти України на Чеську Республіку може посилитись міграційний тиск.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Novinky.

Метнар наголосив, що ситуацію з українськими біженцями слід розглядати у ширшому контексті європейської міграційної політики. За його словами, завершення війни може призвести до зміни підходів ЄС щодо захисту біженців, і країни-члени можуть опинитися перед новими викликами.

"Ми також розраховуємо, що після закінчення війни на Чеську Республіку може бути нанесений набагато більший міграційний тиск. Тому ми повинні запропонувати більш ефективні заходи та рішення щодо цього питання", – зазначив міністр.

Метнар не уточнив, якою буде конкретна політика нового уряду Чехії щодо біженців з України, підкресливши, що наразі невідомо, які рішення ухвалить ЄС і скільки людей, які вже інтегрувалися, захочуть залишитися в країні.

Чехія міграція війна в Україні

