Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"

Betking Foundation, що є частиною King Group, увійшов до переліку фіналістів щорічного конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025" (Partnership for Sustainability Award 2025) у категорії "Суспільство", який проводить Мережа Глобального договору ООН в Україні. Конкурс спрямований на відзначення найкращих практик сталого розвитку, реалізованих бізнесом і громадським сектором, а також на популяризацію партнерства для досягнення Цілей сталого розвитку ООН.

Визнання Betking Foundation здобув за соціальний проєкт "День із командою Королів", спрямований на підтримку дітей, які постраждали внаслідок війни. Ініціатива, започаткована засновником фонду Павлом Журилом за підтримки чотирьох провідних українських футбольних клубів, об’єднала понад 250 дітей у серії благодійних футбольних матчів, подарувавши їм можливість емоційного відновлення, живого спілкування та відчуття підтримки.

Рівне, Олександрія, Ірпінь і Київ стали майданчиками проведення серії благодійних футбольних матчів, у межах яких кожен раз 11 футболістів клубів НК "Верес", ФК "Олександрія", ФК "Кудрівка" та ProFan виходили на поле проти команд із 50 дітей віком від 7 до 12 років. Нестандартний формат матчів став ключовою особливістю п’яти благодійних заходів "День із командою Королів".

"Проєкт "День із командою Королів" має для нас особливе значення, адже він створений для дітей, які постраждали внаслідок війни. Наше спільне завдання — повернути їм віру, радість і відчуття повноцінного дитинства. Відзнака Глобального договору ООН є важливим визнанням роботи всієї команди та підтвердженням того, що наша ініціатива відповідає глобальним принципам сталого розвитку", — зазначив засновник Betking Foundation Павло Журило.

Конкурс "Партнерство заради сталого розвитку" проводиться з 2018 року та покликаний сприяти досягненню Цілей сталого розвитку ООН шляхом об’єднання зусиль бізнесу, органів влади, громадянського суспільства, бізнес-асоціацій та академічних інституцій.

Нагадаємо, у серпні 2025 року King Group стала членом Глобального договору ООН — найбільшої у світі спільноти відповідального бізнесу. Перед приєднанням Група успішно пройшла всі необхідні перевірки з боку глобального та українського офісів ГД ООН, підтвердивши прозорість і доброчесність своєї діяльності.

King Group взяла на себе зобов’язання дотримуватися Десяти принципів ГД ООН у сферах прав людини, трудових відносин, охорони довкілля та протидії корупції, а також реалізовувати діяльність у межах трьох Цілей сталого розвитку ООН: якісна освіта, захист і відновлення екосистем суші та партнерство заради сталого розвитку.

Проєкт "День із командою Королів" є прикладом того, як соціальна відповідальність бізнесу перетворюється на реальні дії. Завдяки ініціативі Павла Журила та Betking Foundation футбол став інструментом соціальних змін: кожна дитина, яка взяла участь у матчах, стала частиною великої футбольної спільноти, набула безцінний досвід, віру в себе та мотивацію для подальших досягнень.