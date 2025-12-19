Розслідувач Byline Times Нафіз Ахмед з'ясував, що найбільший донор британського політика Найджела Фараджа, мільярдер Крістофер Гарборн, опосередковано отримує вигоду від відеоплатформи Rumble. Гарборн володіє, за даними медіа, приблизно 12% материнської компанії Tether, яка наприкінці 2024 року інвестувала 775 млн доларів у Rumble. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну платформа відмовилася блокувати RT і Sputnik та стала одним із майданчиків для операцій впливу Кремля. Серед інвесторів Rumble також – мільярдер Пітер Тіль і фонд Джей Ді Венса Narya Capital, які у 2021 році профінансували її як основу "паралельної технологічної екосистеми" для американських правих. Це створює потенційний конфлікт інтересів, оскільки Гарборн також є великим акціонером оборонної компанії QinetiQ, що працює з Міністерством оборони Великої Британії та союзниками.

Найбільший донор партії Reform UK отримує прибутки, пов'язані з прокремлівською відеоплатформою, яку, за даними американського слідства, використовували в операції впливу російської розвідки, повідомляє Byline Times.

Рекордний виборчий фонд Найджела Фараджа поповнює донор, чия фінансова імперія пов'язана з відеоплатформою, на якій після вторгнення росії в Україну залишалися російські державні телеканали, а також контент, пов'язаний з організованою російськими структурами операцією впливу.

Крістофер Гарборн – мільярдер, який мешкає в Таїланді, – надав Reform UK £9 млн, що зробило його найбільшим політичним донором у Великій Британії. Його знають як інвестора в криптоіндустрію та давнього прихильника Фараджа. Гарборн також є великим акціонером емітента стейблкоїна USDT – компанії Tether – і британської оборонної групи QinetiQ, яка постачає продукцію та послуги Міністерству оборони й збройним силам союзників.

Досі, зазначає Byline Times, майже не аналізували, як частка Гарборна в Tether пов'язує його прибутки з Rumble – відеоплатформою "свободи слова", яка після вторгнення відмовилася забороняти російські державні ЗМІ і згодом стала майданчиком для підтриманої Кремлем операції впливу, викритої Міністерством юстиції США.

Byline Times проаналізував корпоративні документи, ринкові розкриття та попередні публікації, щоб відтворити інвестиційний ланцюжок від Tether до Rumble. За висновком видання, фінансові інтереси донора перетинаються і з оборонними інтересами Великої Британії, і з платформою, що транслює російську державну пропаганду.

Донор £9 мільйонів

На початку грудня дані Виборчої комісії підтвердили, що Гарборн пожертвував £9 млн партії Reform UK – це найбільша одноразова політична пожертва в новітній історії Великої Британії, яка перевершила нещодавні внески на користь Консервативної та Лейбористської партій.

Гарборн не є новачком у проєктах Фараджа. Він мешкає в Таїланді, де відомий під тайським ім'ям Чакріт Сакункріт. Раніше він фінансував Brexit Party майже на £10 млн, а також робив значні внески консерваторам на чолі з Борисом Джонсоном.

За цією щедрістю стоїть великий бізнес-портфель. Окрім авіаційного пального, технологічних активів і нерухомості, Гарборн володіє значною часткою в Tether – компанії-емітенті найбільшого у світі стейблкоїна, прив'язаного до долара США.

Згідно з численними публікаціями, що ґрунтуються на витоках корпоративних документів, у середині 2010-х років він придбав близько 12% акцій материнської групи Tether, ставши одним із найбільших приватних інвесторів компанії. Наскільки відомо, Гарборн не бере участі в управлінні або операційній діяльності Tether.

Tether тривалий час перебуває під увагою регуляторів і правоохоронців через те, як її токени використовували для відмивання грошей, ухилення від санкцій та інших незаконних фінансових операцій, включно зі схемами, які, на думку частини дослідників, можуть приносити користь військовій економіці росії. Водночас у матеріалі наголошується: немає підстав стверджувати, що Гарборн вчиняв правопорушення.

Злет Rumble

Rumble запустили у 2013 році як маловідомий сайт для обміну відео, який роками залишався в межах нішевих онлайн-спільнот. Переломним моментом стали президентські вибори у США 2020 року.

Коли Дональд Трамп і високопоставлені республіканці звинуватили платформи Силіконової долини в "цензурі", тисячі впливових прихильників MAGA, ультраправих коментаторів і протрампівських медіа масово перейшли на Rumble, яка обіцяла те, чого не міг запропонувати YouTube: простір без модераційних обмежень.

У 2021 році мільярдер Пітер Тіль і компанія Джей Ді Венса Narya Capital інвестували в платформу, назвавши Rumble основою "паралельної технологічної екосистеми" для американських правих. А у лютому 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну – і Rumble ухвалив рішення, яке різко відрізнило її від більшості великих платформ у демократичному світі.

Коли ЄС, YouTube, Facebook і Twitter заблокували RT і Sputnik, Rumble відмовився це робити. Компанія заявила, що діятиме лише у разі примусу з боку суду.

Коли французький медіарегулятор вимагав від Rumble дотримуватися санкцій ЄС, платформа припинила надання своїх послуг у Франції, замість того щоб видалити кремлівські телеканали. Прямі трансляції та відеоархіви RT, зазначає Byline Times, залишалися доступними на Rumble, тоді як на інших платформах їх уже не було.

У вересні 2022 року Rumble стала офіційною хмарною інфраструктурою та сервісом розповсюдження відео для платформи Дональда Трампа Truth Social.

Rumble і Кремль

У вересні 2024 року Міністерство юстиції США викрило Tenet Media як приховану операцію впливу Кремля, яку, за версією слідства, здійснювали співробітники RT з бюджетом у 10 млн доларів.

Більше по темі: Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення

Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення

Американські прокурори стверджували, що російські державні службовці таємно фінансували та координували західних коментаторів, щоб просувати "приховані наративи російського уряду" у публічних дебатах. Незалежні дослідники, простеживши поширення контенту, дійшли висновку, що Rumble була одним із ключових майданчиків Tenet: там розміщували сотні відео, які повторювали тези Москви.

За даними Media Matters For America, Rumble неодноразово просував Tenet Media, розміщуючи відео з каналу компанії в розділі "Вибір редакції". У вихідному коді платформи цей розділ описаний як "абсолютно найкраще" на Rumble.

Академічне дослідження, проведене у 2025 році вченими з Мічиганського університету, стверджує, що з листопада 2023 року по вересень 2024 року на платформі опублікували понад 560 подкастів Tenet (понад 300 годин відеоконтенту). Автори назвали Rumble одним із ключових векторів "державної інформаційної операції (SSIO)", спрямованої на підтримку Кремля.

Через три місяці після висунення звинувачень Міністерством юстиції, 20 грудня 2024 року, Tether оголосив про "стратегічну інвестицію" в Rumble на суму 775 млн доларів, придбавши понад 103 млн акцій і увійшовши до числа найбільших акціонерів платформи.

Лише третина коштів, зазначається в матеріалі, пішла на розвиток бізнесу Rumble. Решту спрямували на викуп акцій у чинних інвесторів, які хотіли вийти. Угода, на думку авторів, безпосередньо зачіпає Гарборна: за найбільш достовірними оцінками, він володіє близько 12% материнської компанії Tether – часткою, придбаною ще майже десять років тому. Відтоді прибутки Tether різко зросли.

Оскільки Tether тепер тісно пов'язаний з Rumble, статки Гарборна структурно залежать від крипто- та медійної екосистеми, яка підтримує присутність російських державних ЗМІ в інтернеті, підсилює приховану пропагандистську програму Кремля і є частиною альтернативної медіа-інфраструктури Дональда Трампа.

Чим сильнішим виглядає баланс Tether, тим ціннішим стає 12-відсотковий пакет акцій Гарборна.

Хоча точний взаємозв'язок між обсягом пропутінського контенту на Rumble і прибутками, які він приносить, залишається невідомим, Byline Times наголошує: фінансові інтереси Гарборна виглядають пов'язаними з платформою, яка зберегла російські державні ЗМІ в мережі та фігурувала в операції впливу Кремля, що, за даними США, здійснювалася російськими структурами.

Конфлікт інтересів

Адвокати Крістофера Гарборна заявили Byline Times, що він є "затятим противником режиму путіна".

У жовтні 2023 року колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон, як стверджує видання, написав рекомендаційний лист для Гарборна невідомому адресату. У листі він зазначив, що знає його як давнього прихильника НАТО, України і Польщі та не має "жодних підстав або доказів", що Гарборн "якимось чином підтримує російський уряд або має зв'язки з росією" в комерційній чи іншій сфері.

Як раніше повідомляв Byline Times, сам Джонсон має сумнівні зв'язки з найближчим оточенням путіна через сім'ю Лєбєдєвих.

Гарборн є найбільшим приватним акціонером QinetiQ – оборонної та безпекової компанії, яка постачає передові технології, послуги з тестування та навчання Міністерству оборони Великої Британії, НАТО та збройним силам союзників. Американський підрозділ QinetiQ, за даними матеріалу, надав Україні роботів TALON для знешкодження вибухових пристроїв у межах американської допомоги. Також у 2025 році Міністерство оборони підписало з Babcock і QinetiQ програму перевірки концепції, щоб допомогти українським військам друкувати на 3D-принтері компоненти для бойових потреб.

Це доповнюється нещодавно продовженою довгостроковою партнерською угодою на £1,5 млрд щодо випробувань та оцінок, а також контрактом на £80 млн на надання даних про місії та електронну війну.

Немає жодних звинувачень у правопорушеннях з боку Гарборна. Однак, підсумовує Byline Times, ситуація виглядає гострою: він отримує фінансову вигоду і як підрядник оборонного сектору, що підтримує оборону України, і як інвестор у структурі, яка фінансує відеосервіс, пов'язаний з впливом Кремля.

Представник Міністерства оборони заявив: "Національна безпека є нашим головним пріоритетом, і кожен контракт ретельно оцінюється з метою захисту стратегічних інтересів Великої Британії".

У Вестмінстері, зазначає видання, лунають заклики до ретельного розслідування.

Лейбористська партія та Ліберальні демократи звернулися до Виборчої комісії з проханням розслідувати фінансування Reform UK. Вони вказують на збіг у часі: невдовзі після пожертви Крістофера Гарборна у розмірі £9 млн Найджел Фарадж публічно похвалив Tether, в якій Гарборн є одним з основних інвесторів. Лейбористи заявляють, що така послідовність подій викликає "серйозні питання", а ліберальні демократи попереджають про потенційний конфлікт інтересів, якщо лідер партії просуває комерційні інтереси свого найбільшого донора.

Депутат від Лейбористської партії Філ Брікелл, який очолює міжпартійну парламентську групу з питань боротьби з корупцією та відповідального оподаткування, заявив Byline Times, що уряд має ухвалити законодавство, яке врегулює криптовалютні пожертви в британській політиці.

"Тут постає більш глобальне питання про те, як фінансується наша політика. Я не хочу, щоб ми перетворилися на США, де гроші мають більшу вагу, ніж будь-що інше", – заявив він.

Глибший структурний конфлікт, виявлений у ході цього розслідування, полягає в тому, що частка Гарборна в Tether пов'язує його з інвестиційним ланцюжком, підтриманим політичним оточенням Дональда Трампа, який одночасно підтримує платформу, де розміщувалася пропаганда Кремля.

Це конфлікт інтересів, про який більшість виборців нічого не знає.

Джерело: Byline Times