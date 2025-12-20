Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США та росія проведуть у Флориді фінальний раунд переговорів щодо війни в Україні – Reuters

20 грудня 2025, 16:32
Фото: з вільних джерел
Державний секретар США та радник з національної безпеки Марко Рубіо заявив, що також може долучитися до зустрічі.

Американські переговірники планують зустрітися з представниками росії у Флориді в суботу для проведення фінального раунду переговорів, спрямованих на припинення війни рф проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч має відбутися після п’ятничних консультацій США з українськими та європейськими посадовцями, під час яких обговорювався оновлений мирний план. За даними агентства, ці переговори породили обережну надію на можливий прогрес у врегулюванні війни.

російську делегацію очолить посланець російського диктатора владіміра путіна Кирило Дмитрієв. З американського боку в переговорах братимуть участь дипломат Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Раніше переговори між сторонами проходили в гольф-клубі Віткоффа в Маямі та в районі Галлендейл-Біч.

На початку тижня американські, українські та європейські посадовці заявляли про певний прогрес у питанні гарантій безпеки для Києва. Водночас залишається незрозумілим, чи погодиться москва на запропоновані умови.

російське джерело повідомило Reuters, що будь-які прямі контакти між російською делегацією та українськими переговірниками в межах цієї зустрічі виключені.

