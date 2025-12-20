Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Посланець путіна вирушив до Маямі на зустріч із представниками США

20 грудня 2025, 09:43
Посланець путіна вирушив до Маямі на зустріч із представниками США
з вільних джерел
Наразі росія відмовляється від тристороннього формату переговорів.

Керівник російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв, якому очільник Кремля владімір путін доручив займатися переговорами щодо України, вирушив у Маямі. Там у нього запланована зустріч із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в росії.

Переговори в Маямі відбудуться після серії зустрічей, які цього тижня провели Віткофф і Кушнер у Берліні з українськими та європейськими посадовцями. Ці контакти були спрямовані на пошук можливих шляхів для досягнення домовленостей щодо припинення російської війни в Україні. Крім того, у п'ятницю в Маямі Віткофф і Кушнер зустрічалися з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умеровим.

Співрозмовник журналістів уточнив, що контакти між Дмітрієвим і українською стороною не передбачені. За його словами, наразі формат тристоронніх переговорів за участю росії, України та США не розглядається.

Напередодні Умєров розповів, що під час переговрів у п'ятницю українська делегація домовилася з американськими партнерами "про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом".

