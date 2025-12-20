Посланець путіна вирушив до Маямі на зустріч із представниками США

Наразі росія відмовляється від тристороннього формату переговорів.

Керівник російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв, якому очільник Кремля владімір путін доручив займатися переговорами щодо України, вирушив у Маямі. Там у нього запланована зустріч із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в росії.

Переговори в Маямі відбудуться після серії зустрічей, які цього тижня провели Віткофф і Кушнер у Берліні з українськими та європейськими посадовцями. Ці контакти були спрямовані на пошук можливих шляхів для досягнення домовленостей щодо припинення російської війни в Україні. Крім того, у п'ятницю в Маямі Віткофф і Кушнер зустрічалися з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умеровим.

Співрозмовник журналістів уточнив, що контакти між Дмітрієвим і українською стороною не передбачені. За його словами, наразі формат тристоронніх переговорів за участю росії, України та США не розглядається.

Напередодні Умєров розповів, що під час переговрів у п'ятницю українська делегація домовилася з американськими партнерами "про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом".