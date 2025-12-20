Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Туреччині знайшли ймовірно російський дрон

20 грудня 2025, 19:18
Його передадуть на експертизу до Анкари.

У турецькому окрузі Маньяс на заході країни місцеві мешканці виявили безпілотний літальний апарат, який впав на порожній ділянці.

За повідомленнями турецьких видань Haber 7 та Defence Blog., дрон не вибухнув і не завдав жодної шкоди. Його передадуть на експертизу до Анкари.

За попередніми даними, це може бути російський розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР", призначений для довготривалої розвідки з низьким рівнем шуму. Вартість такої моделі перевищує $300 тисяч. Офіційного підтвердження, що дрон належить росії, наразі немає.

Це вже не перший випадок падіння безпілотних літальних апаратів у Туреччині за останні дні. 19 грудня в селі Чубуклубала були знайдені уламки російського дрона "Орлан" із військовими розпізнавальними знаками, а 15 грудня турецькі військові збили невідомий дрон, який наближався до повітряного простору над Чорним морем. Його збили у безпечній зоні, щоб уникнути загроз для цивільного населення.

У зв’язку з інцидентами Міністерство оборони Туреччини закликало Україну та росію дотримуватися обережності, щоб не створювати загроз для турецького повітряного простору.

ТуреччинаДронросія загроза

