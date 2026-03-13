У Туреччині стався землетрус: поштовхи відчули в кількох містах

На півночі Туреччини у провінції Токат вночі 13 березня стався землетрус магнітудою 5,5.

Про це пише турецька газета Hurriyet Daily News.

Підземні поштовхи зафіксували о 3:35. Їх відчули мешканці міст Ніксар, Самсун, Сівас, а також Амасья та Орду на узбережжі Чорного моря.

За словами очевидців, землетрус був досить сильним – багато людей вибігали з будинків на вулицю. Наразі повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини, підземні поштовхи сталися на глибині 6,37 км.

У Міністерстві транспорту країни зазначили, що, за попередньою інформацією, транспортна та комунікаційна інфраструктура регіону не зазнала пошкоджень.

Туреччина регулярно потерпає від сильних землетрусів. Один із найруйнівніших стався 6 лютого 2023 року на південному сході країни: тоді землетруси в Туреччині та Сирії забрали життя понад 50 тисяч людей.

Після цієї трагедії в країні активізувалися дискусії щодо дотримання будівельних норм і відповідальності забудовників, а під арештом опинилися сотні осіб.

