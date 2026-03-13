Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Туреччині стався землетрус: поштовхи відчули в кількох містах

13 березня 2026, 16:52
У Туреччині стався землетрус: поштовхи відчули в кількох містах
Землетрус магнітудою 5,5 зафіксували на півночі Туреччини у провінції Токат.

На півночі Туреччини у провінції Токат вночі 13 березня стався землетрус магнітудою 5,5.

Про це пише турецька газета Hurriyet Daily News.

Підземні поштовхи зафіксували о 3:35. Їх відчули мешканці міст Ніксар, Самсун, Сівас, а також Амасья та Орду на узбережжі Чорного моря.

За словами очевидців, землетрус був досить сильним – багато людей вибігали з будинків на вулицю. Наразі повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини, підземні поштовхи сталися на глибині 6,37 км. 

У Міністерстві транспорту країни зазначили, що, за попередньою інформацією, транспортна та комунікаційна інфраструктура регіону не зазнала пошкоджень.

Туреччина регулярно потерпає від сильних землетрусів. Один із найруйнівніших стався 6 лютого 2023 року на південному сході країни: тоді землетруси в Туреччині та Сирії забрали життя понад 50 тисяч людей.

Після цієї трагедії в країні активізувалися дискусії щодо дотримання будівельних норм і відповідальності забудовників, а під арештом опинилися сотні осіб.

Цього тижня також Неаполь сколихнув землетрус.

 

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється