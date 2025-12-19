Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Туреччині впав російський дрон "Орлан-10"

19 грудня 2025, 17:19
У Туреччині впав російський дрон
Фото: galinfo.com.ua
Уряд Туреччини вже розпочав розслідування інциденту.

Сьогодні в обід російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" розбився в сільській місцевості міста Ізміт, провінція Коджаелі. 

Про це пише видання Turkey Today

Влада Туреччини вже розпочала розслідування інциденту.

Мешканці помітили нерухомий дрон на землі в районі Кубуклубала та повідомили про це місцеву владу. На місце події були направлені підрозділи жандармерії.

Цей випадок став другим інцидентом із дронами в Туреччині цього тижня. 15 грудня турецькі винищувачі F-16 збили над Чорним морем невідомий безпілотник.

"Орлан-10" – це багатоцільовий безпілотний літальний апарат середньої дальності, що перебуває на озброєнні Міністерства оборони росії з 2010 року. 

Дрон використовується для повітряної розвідки, спостереження, моніторингу, пошуку, бойової підготовки, електронного глушіння, виявлення радіосигналів і відстеження цілей.

 
