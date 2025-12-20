Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС тисне на прем'єра Британії через заморожені російські кошти для України – The Times

20 грудня 2025, 21:05
facebook.com/KeirStarmer
тармер під тиском міжнародних партнерів має вирішити, чи використовувати ці кошти для репарацій Україні.

Лідери Європейського Союзу після 15 годин напружених перемовин домовилися надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро, який дозволить їй продовжувати оборону проти росії після квітня.

Про це повідомляє The Times.

Результат перемовин оцінюють як неоднозначний: у деяких аспектах він позитивний, в інших — розчаровуючий.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність ЄС за допомогу, зазначивши, що кредит дозволить виплачувати зарплати військовим і закуповувати озброєння протягом найближчих двох років. Водночас агресор, на думку експертів, не був безпосередньо покараний. Заморожені російські активи в ЄС не будуть використані як застава, а також не передбачено виплати коштів на відбудову України після чотирьох років війни.

Однією з головних перешкод стала позиція Бельгії: прем’єр Барт Де Вевер виступив проти розмороження активів, побоюючись фінансових наслідків для своєї країни у разі конфіскації. Лідери інших країн ЄС також висловлювали занепокоєння щодо можливих наслідків для світових інвесторів і міжнародної репутації єврозони.

Компроміс передбачає, що активи залишатимуться заблокованими на невизначений термін або доки москва не погодиться на репарації для України. Крім того, Угорщина, Словаччина та Чехія, які можуть накласти вето на рішення більшості ЄС, погодилися "відмовитися" від участі у позиковій угоді, щоб зберегти обличчя.

Ситуація ускладнює позицію прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, оскільки у країні заморожено понад 8 млрд фунтів російських активів. Стармер під тиском міжнародних партнерів має вирішити, чи використовувати ці кошти для репарацій Україні. Експерти наголошують на важливості координації дій із Канадою, Японією та іншими державами, що мають російські активи, аби продемонструвати солідарність із Києвом.

Водночас диктатор росії владімір путін різко відреагував на рішення ЄС, заявивши, що Захід «робить росію ворогом» і заперечуючи факт початку війни рф проти України.

Нагадаємо, уряд Британії виключив власну спробу використати 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених активів рф, що зберігаються в британських банках, на підтримку України.

Євросоюзвійна в Українізаморожені активи рфКір Стармер

