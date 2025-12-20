Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія відмовилася самостійно використовувати заморожені активи рф для підтримки України

20 грудня 2025, 11:22
Британія відмовилася самостійно використовувати заморожені активи рф для підтримки України
Фото: з вільного доступу
Відмова сталася після того, як вранці в п'ятницю, 19 грудня, провалилася аналогічна пропозиція ЄС.

Уряд Британії виключив власну спробу використати 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених активів рф, що зберігаються в британських банках, на підтримку України.

Про це повідомляє Financial Times.

Відмова сталася після того, як вранці в п'ятницю, 19 грудня, провалилася аналогічна пропозиція ЄС. Натомість лідери Євросоюзу уклали угоду про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, запозиченого під заставу загального бюджету блоку.

Тож у п'ятницю британські офіційні особи заявили, що Лондон не буде в односторонньому порядку використовувати заморожені активи рф для допомоги Україні, оскільки планував зробити це лише в тісній співпраці з Австралією, Канадою та ЄС.

"Ми не будемо рухатися вперед без міжнародних партнерів. (Велика Британія - ред.) продовжить тісно співпрацювати з G7 і ЄС з питань фінансування України", - сказав представник уряду.

Водночас глава Мінфіну Британії Рейчел Різа додала, що країна буде "в терміновому порядку" співпрацювати з партнерами, щоб забезпечити Києву необхідне фінансування. За її словами, підтримка України з боку Великої Британії залишається "непохитною".

Також у п'ятницю офіційні особи Великої Британії заявили, що уряд "перепрофілює" гарантії на суму 2 млрд доларів для кредитування Світового банку, продовживши наявні зобов'язання до 2026 року для "невідкладних фінансових потреб" України.

Нагадаємо, 18 і 19 грудня у Брюсселі проходив саміт лідерів ЄС, на якому мали ухвалити рішення про фінансову підтримку України на 2026-2027 роки. Зокрема, розглядалося питання конфіскації заморожених російських активів.

Однак у Єврораді так і не наважилися забрати активи рф.

Британіявійна в Українізаморожені активи рф

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється