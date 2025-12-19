ЄС погодився надати Україні €90 млрд допомоги на наступні два роки

Таке рішення ухвалили замість надання кредиту коштом заморожених російських активів.

Лідери країн Європейського Союзу вирішили позичити Україні 90 мільярдів євро.

Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта в мережі Х.

"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки схвалено. Ми зобов'язалися, ми виконали", — наголосив він.

Кошта заявив про позику з бюджету ЄС після багатогодинних перемовин у Брюсселі, вказує Reuters. Лідери також надали Європейській комісії мандат продовжувати роботу над так званим репараційним кредитом на основі заморожених активів. Поки що цей варіант виявився непрацездатним, передусім через опір Бельгії, де зберігається основна частина активів.