ЄС погодився надати Україні €90 млрд допомоги на наступні два роки

19 грудня 2025, 08:07
ЄС погодився надати Україні €90 млрд допомоги на наступні два роки
Таке рішення ухвалили замість надання кредиту коштом заморожених російських активів.
Лідери країн Європейського Союзу вирішили позичити Україні 90 мільярдів євро.
 
Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта в мережі Х.
 
"У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки схвалено. Ми зобов'язалися, ми виконали", — наголосив він. 
 
Кошта заявив про позику з бюджету ЄС після багатогодинних перемовин у Брюсселі, вказує Reuters. Лідери також надали Європейській комісії мандат продовжувати роботу над так званим репараційним кредитом на основі заморожених активів. Поки що цей варіант виявився непрацездатним, передусім через опір Бельгії, де зберігається основна частина активів.
 
"Було так багато питань щодо репараційного кредиту, що нам довелося перейти до Плану Б. Раціональність перемогла. ЄС уникнув хаосу та розколу і залишився єдиним", — сказав прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.
 
Ідея запозичень ЄС також спочатку здавалася непрацездатною, оскільки вона вимагає одностайності, а прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти неї. Проте Угорщина, Словаччина та Чехія все ж  погодилися дозволити реалізувати схему, якщо це не матиме фінансового впливу на них.
 
Лідери ЄС заявили, що російські активи в ЄС, загалом 210 мільярдів євро, залишатимуться замороженими, доки москва не виплатить Україні воєнні репарації. Якщо ж росія цього не зробить, Україна зможе використати ці гроші для погашення кредиту.

 

