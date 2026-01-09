FT: кремль не став рятувати режим Мадуро, визнавши провал багаторічної стратегії у Венесуелі

Експерти зазначають, що росія не змогла або не захотіла реально допомогти своєму союзнику.

росія не поспішила втручатися на захист режиму Ніколаса Мадуро під час нещодавніх дій США у Венесуелі, попри десятиліття політичної, військової та фінансової підтримки Каракаса.

Як зазначає Financial Times, для кремля ключовими у відносинах із Венесуелою від самого початку були не економічні, а суто геополітичні міркування.

За даними видання, під час американської операції російські системи протиповітряної оборони, розгорнуті у Венесуелі — зокрема С-300, "Бук" і "Панцир" — не стали перешкодою для дій США. москва також обмежилася стриманою реакцією на захоплення американцями танкера з венесуельською нафтою, який перебував під російським захистом. Це сталося після понад 20 років спроб кремля перетворити Венесуелу на антиамериканський плацдарм у Латинській Америці.

Експерти зазначають, що росія не змогла або не захотіла реально допомогти своєму союзнику. "Американці чудово розуміли, що росія нічого не може зробити для Мадуро", — заявила директорка програми з нерозповсюдження в Центрі Джеймса Мартіна Ханна Нотте.

Зближення москви та Каракаса розпочалося на початку 2000-х за президентства владіміра путіна та Уго Чавеса. російські компанії отримали доступ до нафтових родовищ, а Венесуела витратила близько 11 млрд доларів на закупівлю російського озброєння. Однак, за словами колишніх керівників російської енергетичної галузі, проєкти були економічно збитковими: венесуельська нафта виявилася надто важкою для рентабельного видобутку, а політичні та безпекові ризики лише зростали.

Після смерті Чавеса співпраця з Мадуро стала для кремля значно складнішою. Політична нестабільність, масові протести та санкції США підірвали перспективи російських інвестицій. Хоча москва у 2019 та 2024 роках направляла до країни бійців ПВК "Вагнер" для захисту режиму, фінансові втрати та неможливість повернути кредити змусили Кремль переглянути свою стратегію.

Аналітики вважають, що нинішня стриманість росії пов’язана також із небажанням загострювати відносини з президентом США Дональдом Трампом. москва, ймовірно, надає пріоритет війні проти України, а не конфліктам у Латинській Америці, де її вплив істотно зменшився.

Як підсумовує Financial Times, Венесуела втратила для кремля колишнє стратегічне значення, а багаторічна спроба створити в регіоні антиамериканський форпост завершилася провалом.