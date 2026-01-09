Очільник МЗС Естонії закликав посилити тиск на рф після нічної атаки на Україну

рф здійснила повітряний терор проти України.

Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна після нічної повітряної атаки росії на Україну закликав посилити міжнародний тиск на москву до нестерпного рівня.

У своєму повідомленні у соцмережі Х міністр зазначив, що останні кроки Європи, України та США щодо гарантій безпеки, а також події у Венесуелі змусили президента росії владіміра путіна нервувати. У відповідь рф здійснила повітряний терор проти України, застосувавши балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" поблизу кордонів ЄС та НАТО. Внаслідок атаки загинули цивільні, сотні тисяч людей залишилися без електроенергії, опалення та водопостачання посеред зими.

"росія залишається на своєму старому шляху, не прагне миру і не відмовилася від мети знищити Україну. Висновок один: міжнародний політичний та економічний тиск має бути посилений до максимуму", — наголосив Тсахкна.

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що ракета "Орєшнік" мала на меті залякати не лише Україну, а й її партнерів. Президент України Володимир Зеленський закликав світ, зокрема США, відреагувати на атаку.

У свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував термінове скликання засідання Ради безпеки ООН, зустрічі Ради Україна-НАТО, а також заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.