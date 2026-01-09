Сибіга після масованої атаки рф закликав партнерів посилити тиск на москву

Також глава українського МЗС закликав до публічного засудження дій росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої атаки рф закликав партнерів вжити негайних заходів щодо посилення тиску на москву.

Про це він написав у мережі X.

Сибіга заявив, що нічна атака продемонструвала нехтування росії мирними зусиллями, тому має зустріти "рішучу реакцію".

"Нові раунди жорстких санкцій, щоб позбавити росію ресурсів для терору і війни. Нові пакети оборонної допомоги Україні, щоб краще захистити наш народ і відкинути загарбників. Нові кроки для забезпечення відповідальності за російські злочини", – написав міністр.

Також глава українського МЗС закликав до публічного засудження дій росії.

"Ми інформуємо наших партнерів про наслідки нічних ударів. Ми закликаємо до рішучої реакції. Публічне засудження – особливо з боку тих, хто нещодавно з занепокоєнням відреагував на фейкову "атаку на резиденцію путіна"", – додав Сибіга.

Також Україна скликає засідання Ради Україна — НАТО та ініціює консультації в ЄС, Раді Європи й ОБСЄ. Сибіга заявив, що росія не має жодних реальних підстав для удару і використовує вигадані приводи для продовження терору.

Внаслідок комбінованої повітряної атаки росіян на Київ загинуло чотири людини, ще 19 постраждали, 14 із них медики госпіталізували.