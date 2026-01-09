Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп заявив, що США можуть обирати між Гренландією та НАТО

09 січня 2026, 14:19
Трамп заявив, що США можуть обирати між Гренландією та НАТО
Також Трамп знову заявив, що саме він змусив країни НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть опинитися перед необхідністю обирати між реалізацією планів щодо Гренландії та збереженням НАТО. Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

Відповідаючи на запитання, що для нього є пріоритетом – здобуття Гренландії чи підтримка Північноатлантичного альянсу, Трамп не дав прямої відповіді, але визнав, що "це може бути вибір". Водночас він дав зрозуміти, що вважає НАТО практично недієздатним без провідної ролі США.

Коментуючи, навіщо Сполученим Штатам Гренландія, американський президент заявив, що володіння островом є "психологічно необхідним для успіху".

"Я думаю, що власність дає вам те, чого ви не можете досягти, незалежно від того, чи йдеться про оренду, чи про договір. Власність дає вам те, чого ви не можете отримати, просто підписавши документ", – наголосив Трамп.

Як зазначає видання, з відповідей президента США випливає, що він вважає суверенітет і національні кордони менш важливими за особливу роль Сполучених Штатів як головного захисника Заходу.

Також Трамп знову заявив, що саме він змусив країни НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

"Я думаю, що ми завжди будемо ладнати з Європою, але я хочу, щоб вони налагодили ситуацію. Саме я змусив їх витрачати більше ВВП на НАТО. Але якщо подивитися на НАТО, то росія зовсім не переймається жодною іншою країною, крім нас", – підсумував президент США.

