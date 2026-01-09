Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

У Варшаві відбудеться масштабний протест фермерів проти угоди ЄС

09 січня 2026, 11:11
У Варшаві відбудеться масштабний протест фермерів проти угоди ЄС
Фото: з вільних джерел
Через перекриття вулиць міський транспорт буде рухатися об’їзними маршрутами.

У п’ятницю у Варшаві відбудеться масштабна маніфестація фермерів проти угоди Європейського Союзу з південноамериканськими країнами МЕРКОСУР.

Про це повідомляє RMF 24.

Протест розпочнеться з площі Дефіляд і пройде до будівлі Сейму, а потім – до канцелярії прем’єр-міністра. О 10:00 з учасниками акції зустрінеться президент Польщі Кароль Навроцький. Маніфестація триватиме до 15:00.

Через перекриття вулиць міський транспорт буде рухатися об’їзними маршрутами. За порядком стежитимуть поліцейські, які прийматимуть рішення про закриття вулиць на маршруті маршу та прилеглих територій.

Демонстрація зареєстрована як мирний “Зоряний марш” – так назвали її через те, що фермери з’їдуться на тракторах з різних куточків країни. Водночас їм заборонено в’їжджати на територію міста. Якщо служби не дозволять в’їзд, організатори планують блокувати в’їзди до Варшави. На в’їздах до міста встановлені знаки заборони для сільськогосподарської техніки та повільних транспортних засобів; порушників штрафуватимуть.

Фермери виступають проти угоди з МЕРКОСУР, побоюючись негативного впливу на місцеве сільське господарство та економіку країни.

