Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Німеччині закликали ЄС запровадити санкції проти керівництва Імміграційної служби США

09 січня 2026, 11:01
У Німеччині закликали ЄС запровадити санкції проти керівництва Імміграційної служби США
Фото: з вільного доступу
Інцидент стався в середу в місті Міннеаполіс, де 37-річну громадянку США застрелили в її автомобілі під час операції ICE.

Співголова німецької партії «Ліві» Ян ван Акен закликав Європейський Союз запровадити санкції проти високопосадовців Імміграційної та митної служби США (ICE) після того, як співробітник відомства застрелив жінку під час операції в американському штаті Міннесота.

Про це він заявив у коментарі виданню Die Welt.

За словами ван Акена, керівництво ICE має бути внесене до санкційного списку ЄС "у відповідь на триваючу невиправдану та безпідставну агресію проти громадян у Сполучених Штатах".

"Тим, хто бере участь у тероризмі проти невинних громадян або організовує його, немає місця в Європейському Союзі", — наголосив політик. Він також заявив, що уряд Німеччини повинен виступити в Брюсселі за запровадження заборони на в’їзд до ЄС та конфіскацію активів керівників ICE.

Інцидент стався в середу в місті Міннеаполіс, де 37-річну громадянку США застрелили в її автомобілі під час операції ICE. Відео з місця події поширилося в мережі та викликало широкий суспільний резонанс по всій країні.

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем та інші високопосадовці назвали стрілянину актом самооборони з боку агента ICE. Водночас мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що ситуацію було ескаловано діями офіцерів, відкинув версію про самооборону та закликав агентів ICE залишити місто.

Загострення критики відбувається на тлі жорсткішої міграційної політики США під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Операції ICE є ключовим елементом цієї стратегії, а рейди служби, які часто супроводжуються масовими затриманнями та участю офіцерів у масках, регулярно спричиняють протести в містах, що перебувають під керівництвом демократів.

СШАНімеччинасанкціїЄвросоюзICE

Останні матеріали

Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється