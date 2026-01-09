У Німеччині закликали ЄС запровадити санкції проти керівництва Імміграційної служби США

Інцидент стався в середу в місті Міннеаполіс, де 37-річну громадянку США застрелили в її автомобілі під час операції ICE.

Співголова німецької партії «Ліві» Ян ван Акен закликав Європейський Союз запровадити санкції проти високопосадовців Імміграційної та митної служби США (ICE) після того, як співробітник відомства застрелив жінку під час операції в американському штаті Міннесота.

Про це він заявив у коментарі виданню Die Welt.

За словами ван Акена, керівництво ICE має бути внесене до санкційного списку ЄС "у відповідь на триваючу невиправдану та безпідставну агресію проти громадян у Сполучених Штатах".

"Тим, хто бере участь у тероризмі проти невинних громадян або організовує його, немає місця в Європейському Союзі", — наголосив політик. Він також заявив, що уряд Німеччини повинен виступити в Брюсселі за запровадження заборони на в’їзд до ЄС та конфіскацію активів керівників ICE.

Інцидент стався в середу в місті Міннеаполіс, де 37-річну громадянку США застрелили в її автомобілі під час операції ICE. Відео з місця події поширилося в мережі та викликало широкий суспільний резонанс по всій країні.

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем та інші високопосадовці назвали стрілянину актом самооборони з боку агента ICE. Водночас мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що ситуацію було ескаловано діями офіцерів, відкинув версію про самооборону та закликав агентів ICE залишити місто.

Загострення критики відбувається на тлі жорсткішої міграційної політики США під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Операції ICE є ключовим елементом цієї стратегії, а рейди служби, які часто супроводжуються масовими затриманнями та участю офіцерів у масках, регулярно спричиняють протести в містах, що перебувають під керівництвом демократів.