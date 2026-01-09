Трамп готовий захищати Україну лише за умови, що росія не нападе повторно

Він впевнений, що росія не нападе знову.

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий взяти на себе зобов’язання щодо участі Сполучених Штатів у майбутній обороні України — однак лише тому, що, за його словами, він впевнений, що росія не спробує знову напасти.

"Я глибоко переконаний, що повторного вторгнення не буде, інакше я б на це не погодився", — заявив Трамп в інтерв’ю The New York Times.

Трамп відповідав на запитання, чи він готовий вступити у війну заради захисту України, якщо Росія порушить умови можливого припинення вогню та знову вторгнеться. У межах переговорів про завершення російського вторгнення президент України Володимир Зеленський домагається гарантій безпеки від західних країн, насамперед від США. Він хоче, щоб вони взяли на себе зобов’язання допомогти захистити Україну у разі досягнення припинення вогню з росією.

Заяви Трампа стали найчіткішим сигналом за весь час щодо його готовності підтримати такі зобов’язання — щонайменше у допоміжній ролі. Водночас вони засвідчили, що він і надалі переконаний у задекларованому прагненні президента Росії владіміра путіна до миру, попри небажання москви припинити війну після майже року переговорів з адміністрацією Трампа.

"Я думаю, що він хоче укласти угоду", — сказав Трамп про путіна. — "Я про це думав — і думаю так уже давно".

Коли його запитали про можливу мирну угоду, яка передбачала б зобов’язання США та їхніх союзників надати Україні військову підтримку у разі нового вторгнення, Трамп перебив, наголосивши, що роль Сполучених Штатів у такому сценарії була б другорядною.

"Скажімо так: її союзники, вся Європа, інші країни, які беруть у цьому участь — і Сполучені Штати", — сказав він.

На саміті в Парижі цього тижня лідери Франції та Великої Британії заявили про готовність направити війська для стримування росії від нового нападу у разі згоди на припинення вогню. Однак зустріч, у якій взяли участь спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер, не дала чіткого розуміння масштабів американської підтримки такої багатонаціональної місії.

Віткофф заявив, що учасники переговорів «досягли значного прогресу за кількома ключовими напрямами», які мають стати частиною фінальної мирної угоди.

Водночас залишається незрозумілим, чи погодиться путін на будь-яку угоду, яка передбачатиме західну підтримку України та її армії. У четвер Міністерство закордонних справ росії заявило, що обіцянка створити сили підтримки України означає «мілітаризацію, ескалацію та подальше загострення конфлікту».

Попри це Трамп наполягав в інтерв’ю, що вірить у готовність путіна до миру.

"У мене були ситуації, коли здавалося, що я вже все узгодив з путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду — і це мене шокувало", — сказав Трамп. — "Потім були й протилежні випадки. Думаю, зараз вони обидва хочуть домовитися, але ми це ще побачимо".

Трамп відмовився називати конкретні строки завершення війни — на відміну від минулого року, коли він неодноразово встановлював дедлайни, які так і не були дотримані. Він також заявив, що не готовий пообіцяти збільшення американської підтримки України, якщо путін і надалі відмовлятиметься від припинення вогню.

"Я просто не хочу опинитися в ситуації, коли скажу це наперед, бо маю обов’язок спробувати врятувати життя", — сказав Трамп.