МЗС Чехії відновлює контакт із Києвом після конфлікту.

Уранці 9 січня до Києва прибув новий міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка, який уперше відвідує Україну після формування уряду Андрея Бабіша наприкінці минулого року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Чеські ЗМІ зазначають, що Мацінка разом із делегацією прямував поїздом від західного кордону України до столиці саме в момент чергового масованого російського обстрілу. Під час удару балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Львівській області поїзд перебував приблизно за годину їзди від Львова.

Після прибуття до Києва глава чеського МЗС відреагував на російські атаки, наголосивши на необхідності "зупинити вбивства, атаки й стрілянину". Він також зауважив, що під час мирних переговорів часто відбуваються короткочасні загострення, які мають дати одній зі сторін можливість «зберегти обличчя».

Водночас Мацінка підкреслив, що не довіряє твердженням росії про нібито український удар по резиденції президента рф владіміра путіна, на який москва, за власною версією, відповіла застосуванням ракети "Орєшнік".

Візит чеського міністра відбувається після дипломатичного напруження між Україною та Чехією, спричиненого заявами голови Палати депутатів Томіо Окамури. У новорічному зверненні він назвав українську владу «хунтою Зеленського» та заявив, що Чехія більше не фінансуватиме "золоті унітази" для українських чиновників, що викликало різку реакцію Києва.

Після телефонної розмови міністри закордонних справ України та Чехії домовилися «перегорнути сторінку» та відновити конструктивний діалог між країнами.