Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Новий глава МЗС Чехії прибув до Києва під час масованого ракетного удару рф

09 січня 2026, 13:21
Новий глава МЗС Чехії прибув до Києва під час масованого ракетного удару рф
Фото: gettyimages.com
МЗС Чехії відновлює контакт із Києвом після конфлікту.

Уранці 9 січня до Києва прибув новий міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка, який уперше відвідує Україну після формування уряду Андрея Бабіша наприкінці минулого року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Чеські ЗМІ зазначають, що Мацінка разом із делегацією прямував поїздом від західного кордону України до столиці саме в момент чергового масованого російського обстрілу. Під час удару балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Львівській області поїзд перебував приблизно за годину їзди від Львова.

Після прибуття до Києва глава чеського МЗС відреагував на російські атаки, наголосивши на необхідності "зупинити вбивства, атаки й стрілянину". Він також зауважив, що під час мирних переговорів часто відбуваються короткочасні загострення, які мають дати одній зі сторін можливість «зберегти обличчя».

Водночас Мацінка підкреслив, що не довіряє твердженням росії про нібито український удар по резиденції президента рф владіміра путіна, на який москва, за власною версією, відповіла застосуванням ракети "Орєшнік".

Візит чеського міністра відбувається після дипломатичного напруження між Україною та Чехією, спричиненого заявами голови Палати депутатів Томіо Окамури. У новорічному зверненні він назвав українську владу «хунтою Зеленського» та заявив, що Чехія більше не фінансуватиме "золоті унітази" для українських чиновників, що викликало різку реакцію Києва.

Після телефонної розмови міністри закордонних справ України та Чехії домовилися «перегорнути сторінку» та відновити конструктивний діалог між країнами.

війнаЧехіяатакаАндрей БабішОрєшнікПетр Мацінка

Останні матеріали

Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється