Чеський прем'єр звинуватив українського посла у порушенні дипломатичного етикету

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що посол України у Празі Василь Зварич вийшов за межі дипломатичного етикету, коментуючи новорічну промову спікера Палати депутатів Томіо Окамури.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Бабіш наголосив, що міністр закордонних справ Петр Мацінка зустрінеться з українським дипломатом для обговорення ситуації. Він також зазначив, що президент Петр Павел може висловити свої застереження щодо промови Окамури на зустрічі найвищих конституційних посадовців, запланованій на 26 січня.

"Він, скажімо так, порушив деякі дипломатичні звичаї. Він не має чого нас тут вчити. Добре, якщо так каже міністр закордонних справ України, він політик", – сказав прем'єр.

Конфлікт виник після того, як Окамура у своїй новорічній промові різко розкритикував надання зброї Україні та керівництво української держави, висловився проти членства України в ЄС і назвав українське керівництво "злодіями навколо хунти Зеленського".

У відповідь посол України Василь Зварич у Facebook заявив, що слова Окамури "відображають російську пропаганду" і є образливими та неприйнятними. За його словами, вони суперечать принципам демократичного суспільства та цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка.

Раніше, 5 січня, МЗС України запросило тимчасового повіреного Чехії у зв’язку з неприпустимими заявами спікера чеського парламенту щодо України та українців.

Цей інцидент став новим етапом дипломатичної напруженості між Києвом і Прагою через політичні заяви високопосадовців Чехії щодо України.