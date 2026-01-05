Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Чеський прем'єр звинуватив українського посла у порушенні дипломатичного етикету

05 січня 2026, 19:21
Чеський прем'єр звинуватив українського посла у порушенні дипломатичного етикету
Фото: reuters.com
Бабіш наголосив, що міністр закордонних справ Петр Мацінка зустрінеться з українським дипломатом для обговорення ситуації.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що посол України у Празі Василь Зварич вийшов за межі дипломатичного етикету, коментуючи новорічну промову спікера Палати депутатів Томіо Окамури.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Бабіш наголосив, що міністр закордонних справ Петр Мацінка зустрінеться з українським дипломатом для обговорення ситуації. Він також зазначив, що президент Петр Павел може висловити свої застереження щодо промови Окамури на зустрічі найвищих конституційних посадовців, запланованій на 26 січня.

"Він, скажімо так, порушив деякі дипломатичні звичаї. Він не має чого нас тут вчити. Добре, якщо так каже міністр закордонних справ України, він політик", – сказав прем'єр.

Конфлікт виник після того, як Окамура у своїй новорічній промові різко розкритикував надання зброї Україні та керівництво української держави, висловився проти членства України в ЄС і назвав українське керівництво "злодіями навколо хунти Зеленського".

У відповідь посол України Василь Зварич у Facebook заявив, що слова Окамури "відображають російську пропаганду" і є образливими та неприйнятними. За його словами, вони суперечать принципам демократичного суспільства та цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка.

Раніше, 5 січня, МЗС України запросило тимчасового повіреного Чехії у зв’язку з неприпустимими заявами спікера чеського парламенту щодо України та українців.

Цей інцидент став новим етапом дипломатичної напруженості між Києвом і Прагою через політичні заяви високопосадовців Чехії щодо України.

ЧехіяАндрей БабішВасиль Зварич

Останні матеріали

Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється