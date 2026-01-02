Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Опозиція в Чехії ініціює відставку голови парламенту через антиукраїнські заяви

02 січня 2026, 20:41
Опозиція в Чехії ініціює відставку голови парламенту через антиукраїнські заяви
Фото: gettyimages.com
Причиною стала новорічна промова Томіо Окамури, у якій він різко висловився проти України.

У Чехії опозиційні партії ініціюють голосування в Палаті депутатів щодо відставки її голови Томіо Окамури через його антиукраїнські заяви.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

За словами голови партії "Пірати" Зденека Гржиба, вже наступного тижня опозиція почне збір підписів, необхідних для винесення питання про відставку Окамури на розгляд нижньої палати парламенту. Ініціативу підтримують одразу кілька політичних сил.

Причиною стала новорічна промова Томіо Окамури, у якій він різко висловився проти України та військової допомоги Києву. Його заяви викликали хвилю критики з боку як опозиційних партій, так і представників чинної влади.

Партія колишнього прем’єр-міністра Петра Фіали ODS оголосила, що спільно з іншими силами ініціює обговорення висловлювань Окамури в парламенті та підтримає пропозицію про його звільнення. У партії назвали промову прикладом неприйнятних маніпуляцій і залякування, зокрема через заяви про Третю світову війну та образи на адресу голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Партія "Мери та незалежні" (STAN) також планує підготувати резолюцію, якою Палата депутатів дистанціюється від слів Окамури. Лідер STAN Віт Ракушан заявив, що подібні висловлювання є ганьбою для Чеської Республіки. Народна партія та TOP 09 звинуватили голову парламенту у поширенні російської пропаганди та шкоді національним інтересам.

Сам Окамура у відповідь заявив, що опозиційні партії не мають позитивних тем для покращення життя громадян і тому вдаються до політичних атак.

Антиукраїнські висловлювання чеського політика раніше вже засудив посол України в Чехії Василь Зварич, назвавши їх негідними та неприйнятними. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також заявив, що заяви Окамури завдають шкоди передусім самій Чехії, водночас наголосивши на вдячності українців чеському народу за підтримку у війні проти російської агресії.

опозиціяЧехіяпромовавійна в Україні

Останні матеріали

2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється