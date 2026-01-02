Опозиція в Чехії ініціює відставку голови парламенту через антиукраїнські заяви

Причиною стала новорічна промова Томіо Окамури, у якій він різко висловився проти України.

У Чехії опозиційні партії ініціюють голосування в Палаті депутатів щодо відставки її голови Томіо Окамури через його антиукраїнські заяви.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

За словами голови партії "Пірати" Зденека Гржиба, вже наступного тижня опозиція почне збір підписів, необхідних для винесення питання про відставку Окамури на розгляд нижньої палати парламенту. Ініціативу підтримують одразу кілька політичних сил.

Причиною стала новорічна промова Томіо Окамури, у якій він різко висловився проти України та військової допомоги Києву. Його заяви викликали хвилю критики з боку як опозиційних партій, так і представників чинної влади.

Партія колишнього прем’єр-міністра Петра Фіали ODS оголосила, що спільно з іншими силами ініціює обговорення висловлювань Окамури в парламенті та підтримає пропозицію про його звільнення. У партії назвали промову прикладом неприйнятних маніпуляцій і залякування, зокрема через заяви про Третю світову війну та образи на адресу голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Партія "Мери та незалежні" (STAN) також планує підготувати резолюцію, якою Палата депутатів дистанціюється від слів Окамури. Лідер STAN Віт Ракушан заявив, що подібні висловлювання є ганьбою для Чеської Республіки. Народна партія та TOP 09 звинуватили голову парламенту у поширенні російської пропаганди та шкоді національним інтересам.

Сам Окамура у відповідь заявив, що опозиційні партії не мають позитивних тем для покращення життя громадян і тому вдаються до політичних атак.

Антиукраїнські висловлювання чеського політика раніше вже засудив посол України в Чехії Василь Зварич, назвавши їх негідними та неприйнятними. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також заявив, що заяви Окамури завдають шкоди передусім самій Чехії, водночас наголосивши на вдячності українців чеському народу за підтримку у війні проти російської агресії.