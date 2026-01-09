Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС полегшує правила для американських техногігантів – Reuters

09 січня 2026, 11:43
ЄС полегшує правила для американських техногігантів – Reuters
Рішення Брюсселя може бути спробою знизити напруженість у відносинах із Вашингтоном.

Європейська комісія готує оновлення цифрових правил, яке передбачає добровільну співпрацю замість жорстких зобов’язань для американських Big Tech компаній.

Європейський Союз готується представити масштабне оновлення цифрового законодавства під назвою Digital Networks Act (DNA). Як виявилось, американські технологічні лідери, зокрема Alphabet (Google), Meta Platforms, Netflix, Microsoft та Amazon, не підпадатимуть під суворе регулювання.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, безпосередньо знайомі з ситуацією.

Замість обов'язкових норм, до яких звикли європейські оператори зв’язку, для техногігантів запровадять лише добровільну рамкову угоду. Модератором у цьому процесі виступатиме BEREC — група європейських регуляторів у сфері телекомунікацій.

Рішення Брюсселя може бути спробою знизити напруженість у відносинах із Вашингтоном. Раніше Сполучені Штати критикували цифрові ініціативи ЄС, стверджуючи, що вони спрямовані виключно проти успішного американського бізнесу. Попри те, що Євросоюз категорично заперечує будь-яку упередженість, вибір на користь добровільних правил для Big Tech свідчить про бажання зберегти баланс між регулюванням та економічною доцільністю.

Окрім взаємодії з онлайн-платформами, реформа DNA зосередиться на технічних аспектах розбудови мереж:

  • Встановлення єдиної тривалості ліцензування радіочастотного спектру;
  • Визначення чіткої методології ціноутворення для національних регуляторів під час аукціонів;

Надання інструкцій щодо прискореного розгортання оптоволоконної інфраструктури, що є критично важливим для розвитку 5G та хмарних сервісів.

GoogleСШАЄвросоюз

Останні матеріали

Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється