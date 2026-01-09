ЄС полегшує правила для американських техногігантів – Reuters

Рішення Брюсселя може бути спробою знизити напруженість у відносинах із Вашингтоном.

Європейська комісія готує оновлення цифрових правил, яке передбачає добровільну співпрацю замість жорстких зобов’язань для американських Big Tech компаній.

Європейський Союз готується представити масштабне оновлення цифрового законодавства під назвою Digital Networks Act (DNA). Як виявилось, американські технологічні лідери, зокрема Alphabet (Google), Meta Platforms, Netflix, Microsoft та Amazon, не підпадатимуть під суворе регулювання.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, безпосередньо знайомі з ситуацією.

Замість обов'язкових норм, до яких звикли європейські оператори зв’язку, для техногігантів запровадять лише добровільну рамкову угоду. Модератором у цьому процесі виступатиме BEREC — група європейських регуляторів у сфері телекомунікацій.

Рішення Брюсселя може бути спробою знизити напруженість у відносинах із Вашингтоном. Раніше Сполучені Штати критикували цифрові ініціативи ЄС, стверджуючи, що вони спрямовані виключно проти успішного американського бізнесу. Попри те, що Євросоюз категорично заперечує будь-яку упередженість, вибір на користь добровільних правил для Big Tech свідчить про бажання зберегти баланс між регулюванням та економічною доцільністю.

Окрім взаємодії з онлайн-платформами, реформа DNA зосередиться на технічних аспектах розбудови мереж:

Встановлення єдиної тривалості ліцензування радіочастотного спектру;

Визначення чіткої методології ціноутворення для національних регуляторів під час аукціонів;

Надання інструкцій щодо прискореного розгортання оптоволоконної інфраструктури, що є критично важливим для розвитку 5G та хмарних сервісів.