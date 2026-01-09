Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Франція перенесла саміт G7, щоб він не збігався з турніром UFC у день народження Трампа

09 січня 2026, 13:49
Франція перенесла саміт G7, щоб він не збігався з турніром UFC у день народження Трампа
Фото: twitter.com/robertarampton
Раніше Париж оголосив, що саміт G7 розпочнеться 14 червня.

Франція відклала проведення цьогорічного саміту лідерів країн "Групи семи", щоб уникнути накладки з турніром зі змішаних бойових мистецтв UFC, який запланований у Білому домі на 14 червня — у день народження президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

Раніше Париж оголосив, що саміт G7 розпочнеться 14 червня. Ця дата збігається з Днем прапора США та 80-річчям Дональда Трампа. Однак у жовтні американський президент заявив, що того ж дня на південній галявині Білого дому відбудеться поєдинок UFC, який може зібрати до п'яти тисяч глядачів.

За словами джерел, обізнаних з підготовкою заходу, саме через це Франція вирішила змінити графік зустрічі. Тепер саміт лідерів G7 триватиме з 15 до 17 червня.

В Офісі президента Франції Еммануеля Макрона не підтвердили, що перенесення безпосередньо пов'язане з турніром UFC, зазначивши, що новий розклад став "результатом консультацій із партнерами G7". Водночас оновлені дати вже опубліковані на офіційному сайті "Групи семи".

Посольство США в Парижі на запит Politico оперативно не відповіло.

