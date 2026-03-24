Французька ультраправа лідерка підтримала Орбана у блокуванні допомоги Україні

24 березня 2026, 09:29
Французька ультраправа лідерка підтримала Орбана у блокуванні допомоги Україні
Марін Ле Пен. Фото: programme-presidentiel.com
Вона переконана, що Україна не зможе повернути цю позику.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен підтримала рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати європейський кредит для Українина 90 млрд євро, без якого Київ може залишитися без грошей уже в квітні.

"Хороше рішення", — цитує її слова Politico.

Вона додала, що Париж нібито більше не може собі дозволити підтримувати українські військові потреби через високий дефіцит бюджету та боргові зобов'язання.

"Франція зруйнована, наші державні фінанси не дозволяють нам сьогодні робити позики, що, як ми знаємо, не будуть повернуті", – сказала вона журналістам під час поїздки до Будапешта на зустріч групи "Патріоти за Європу", членами якої є її партія "Національне об'єднання" та партія Орбана "Фідес".

"Франція повинна стати розсудливою... і зберегти гроші для французьких громадян", – зазначила Ле Пен.

"Я б воліла, щоб нам не довелося чекати, поки інші країни приймуть правильні рішення", – додала вона.

Також в Угорщині на зустрічі перебувають лідер голландських ультраправих Герт Вілдерс і віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні.

Угорщина піде на вибори 12 квітня, і лідерка "Національного об'єднання" в понеділок, в день виборів, надала Орбану свою тверду підтримку, заявивши, що для неї "велика честь" підтримувати його.

