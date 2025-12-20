FT: росія залишається довгостроковою загрозою для Європи

російський диктатор владімір путін все частіше говорить про те, що якщо Європа почне війну, росія буде готова битися.

Незважаючи на активну роботу над можливою мирною угодою між Україною і рф, у Європі зростають побоювання з приводу майбутнього нападу москви на одну з країн-членів НАТО. В Альянсі все більше вірять у те, що зіткнення з росією неминуче.

росія ще довго залишатиметься загрозою для Європи

Як пише директор Євразійської програми з нерозповсюдження в Центрі досліджень з нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Ханна Нотте у своєму матеріалі для Financial Times, незалежно від результату війни в Україні, Європа найближчими роками, найімовірніше, зіткнеться з реваншистською і високомілітаризованою росією.

Нотте зазначила, що кремль не приховує свого незмінного наміру відкинути кордони НАТО і переглянути архітектуру безпеки Європи. Вона наголосила, що російський диктатор владімір путін все частіше говорить про те, що якщо Європа почне війну, росія буде готова битися.

Крім того, нова стратегія національної безпеки США, яка орієнтує політику Штатів на "патріотичні європейські партії", що часто симпатизують москві, наголошує на ризику того, що Європа може опинитися в стратегічній ізоляції у протистоянні з агресивною росією, вважає Нотте. Вона додала, що водночас населення Європи здебільшого залишається апатичним перед обличчям гібридної кампанії рф, що створює проблеми.

Нотте нагадала про наполегливі дебати і затримки в ухваленні рішень про збільшення витрат на оборону серед європейських країн за останні три з половиною роки. За її словами, Європу потрібно підштовхнути до дій, інакше вона не буде готова до можливої загрози з боку росії.

Проте авторка статті підкреслила, що і в надмірній стурбованості можливим майбутнім нападом рф на країни НАТО є свої "підводні камені". Вона зазначила, що після того, як Європа помилилася у своєму переконанні, що росія не вторгнеться в Україну в лютому 2022 року, деякі європейці тепер, схоже, перегинають палицю, переконуючи себе та інших, що напад на Європу неминучий.

Нотте впевнена, що тверезий аналіз завжди повинен залишатися відкритим для можливості того, що росія, якою б ворожою вона не була, не наважиться на великомасштабний напад на країну НАТО. За її словами, він повинен допускати можливість того, що кремль вважатиме, що нинішня гібридна кампанія цілком відповідає її цілям.

Ба більше, Нотте додала, що гучні заяви про неминучість війни з росією можуть призвести до ескалації. Вона підкреслила, що російська еліта вже вдається до дзеркальної риторики, заявляючи про те, що саме Європа, переозброюючись, готується до війни проти рф.