Вартість російської нафти впала до $34 через санкції США

22 грудня 2025, 20:59
Це різко скорочує доходи кремля та тисне на бюджет рф.

У понеділок, 22 січня, ціна флагманської російської нафти Urals обвалилася до близько $34 за барель, що демонструє вплив американських санкцій на скорочення нафтових доходів кремля. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg

Так, у Балтійському морі ціна Urals у п'ятницю становила $34,82 за барель, а в Чорному морі – $33,17. Для порівняння, еталонна нафта Brent торгувалася близько $61 за барель і з початку року подешевшала значно менше, ніж російські сорти.

У жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила масштабні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній. Попри те, що ці обмеження не зупинили експорт російської нафти, вони значно ускладнили логістику постачання. Зокрема, очікується, що Індія вже наступного місяця отримає менші обсяги російської нафти.

москва стверджує, що знижки на нафту поступово скорочуватимуться, однак тривале падіння цін обмежує можливості кремля фінансувати війну проти України, адже нафта і газ забезпечують близько чверті державного бюджету.

Водночас дешевша нафта стимулює нафтопереробні заводи обходити санкції, що в минулому призводило до стабілізації російських цін після початкового зниження.

За оцінками, російський бюджет щомісяця втрачає мільярди рублів через санкції: у листопаді нафтові надходження впали на 34% у річному порівнянні, а за 11 місяців – на 21%. Reuters прогнозує, що у грудні надходження від податків на нафту та газ можуть опуститися до найнижчого рівня із серпня 2020 року – 410 млрд рублів, що на 49% менше, ніж у грудні 2024 року.

План російського бюджету-2025 передбачав ціну на нафту $69 за барель і збори 10,94 трлн рублів. Уже в середині року прогноз було знижено до $58 і 8,65 трлн рублів. Аналітики оцінюють, що фактичні надходження бюджету можуть недоотримати близько 300 млрд рублів навіть за зниженою оцінкою.

