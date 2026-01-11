ЗСУ знищили бурові установки Лукойлу у Каспії (відео)

Також була уражена пускова установка ЗРК Бук-М3 на Луганщині та склад 49-ї армії рф на Херсонщині.

Підрозділи Сил оборони України уразили три бурові установки Лукойлу в Каспійському морі, пускову установку зенітного ракетного комплексу Бук-М3 на Луганщині та склад 49-ї армії рф на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram-каналі.

"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу агресора, підрозділами Сил оборони України уражено три бурових установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря, а саме - ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна і ім. Валерія Грайфера. Дані об'єкти задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії", - йдеться у пості.

Як зазначається, удар по буровим установкам – ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна та ім. Валерія Грайфера – спрямований на зниження воєнно-економічного потенціалу агресора, адже ці об’єкти залучені до забезпечення російської окупаційної армії. Зафіксовані влучання, уточнюються масштаби завданих збитків.

Окрім того, українські захисники знищили пускову установку ЗРК Бук-М3 у районі населеного пункту Бараничеве (ТОТ Луганської області). Цей комплекс середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи.

Ще одним результатом ударів стало ураження складу матеріально-технічного підрозділу 49-ї армії рф у районі Новотроїцького (ТОТ Херсонської області), що знизило логістичні та бойові можливості ворога.

У Генштабі підкреслили, що ці дії спрямовані на зменшення бойового, логістичного та економічного потенціалу агресора, а також підвищення безпеки українських територій.