Іран попередив США та Ізраїль про удари у разі атаки

11 січня 2026, 14:09
Іран попередив США та Ізраїль про удари у разі атаки
Фото: DW
Цілями стануть американські військові об’єкти.

Іран заявив, що у разі нападу з боку Сполучених Штатів завдасть удару у відповідь по американських та ізраїльських цілях у регіоні. Відповідне попередження пролунало в неділю з боку керівництва Ісламської Республіки.

Про це повідомляє агентство Associated Press

Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Калібаф заявив, що американські військові об’єкти та Ізраїль стануть «законними цілями» у разі реалізації погроз президента США Дональда Трампа завдати удару по Ірану.

Заява пролунала під час напруженого засідання іранського парламенту, де депутати скандували гасло «Смерть Америці!». Трансляцію засідання вів державний телеканал Ірану.

Калібаф, відомий прихильник жорсткої лінії, який раніше балотувався на посаду президента, подякував поліції та Корпусу вартових Ісламської революції за дії під час масових протестів, після чого перейшов до прямих погроз на адресу США та Ізраїлю, який він назвав «окупованою територією».

''У разі нападу на Іран як окупована територія, так і всі американські військові центри, бази та кораблі в регіоні стануть нашими законними цілями'', - заявив він.

Калібаф також дав зрозуміти, що Тегеран не виключає превентивних дій, зазначивши, що Іран не вважає за необхідне обмежуватися відповіддю лише після атаки і діятиме на основі «об’єктивних ознак загрози».

Водночас, як зазначає AP, залишається незрозумілим, наскільки серйозно Іран готовий до реалізації таких погроз, особливо з огляду на те, що його системи протиповітряної оборони зазнали значних втрат під час 12-денної війни з Ізраїлем у червні.

Останніми днями президент США Дональд Трамп неодноразово застеріг іранське керівництво від застосування сили проти протестувальників і пригрозив втручанням. У суботу він заявив, що Сполучені Штати готові допомогти іранцям у здобутті свободи.

В неділю, 11 січня, ми писали, що Трамп заявив про готовність США підтримати протестувальників в Ірані.

 

