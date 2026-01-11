Трамп заявив про готовність США підтримати протестувальників в Ірані

Американська адміністрація стежить за ситуацією в Ірані та готова допомогти громадянам у їхніх прагненнях до свободи.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готова підтримати іранців, які вийшли на протести проти чинного режиму, у прагненні здобути свободу.

Про це він написав у суботу у своїй соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому натякнув, що Сполучені Штати можуть втрутитися на боці протестувальників у разі подальшого застосування сили з боку іранської влади.

"Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!!!" - написав Трамп.

Протягом останнього тижня американський президент неодноразово заявляв, що Вашингтон готовий застосувати жорсткі заходи, якщо іранський режим використовуватиме насильство проти мирних демонстрантів.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Я чітко дав зрозуміти: якщо вони почнуть убивати людей, як це було раніше, ми втрутимося. Це не означає відправку військ, але означає надзвичайно потужний удар там, де їм буде боляче", - заявив він.

За даними правозахисної організації "Правозахисники в Ірані", станом на пізній вечір п’ятниці внаслідок протестів загинули щонайменше 65 осіб.

Крім того, Україна закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Іран.