Україна закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Іран

МЗС наголошує на захисті прав і свобод іранців та засуджує насильство проти протестувальників.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародної спільноти з проханням активізувати тиск на керівництво Ірану у зв’язку з насильством проти власного населення та підтримкою агресії росії проти України.

Як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соціальних мережах, репресії в Ірані та сприяння війні рф є частиною політики, яка порушує основоположні права людини і проявляє неповагу до людської гідності.

"Народ Ірану має право на захист фундаментальних громадянських свобод, включно з доступом до інформації та свободою мирних зібрань. Іранці заслуговують на життя без страху – у безпеці, свободі та з можливістю для розвитку", – наголосив Сибіга.

Він закликав іранську владу припинити насильство проти демонстрантів, які виходять на вулиці на тлі економічної кризи. Початково протести організували вуличні торговці, до них приєдналися студенти та інші мешканці міст, переважно молодь.

Підтримку учасникам протестів висловила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Вулиці Тегерана та інших міст повні людей, які вимагають свободи – говорити, збиратися, пересуватися та жити вільно. Європа стоїть на їхньому боці та засуджує жорстоке придушення демонстрацій", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн закликала звільнити всіх затриманих, відновити доступ до інтернету та поважати основоположні права громадян.

3 січня аятола Алі Хаменеї заявив, що проти "бунтівників" необхідно застосовувати суворі заходи. Водночас він визнав часткову обґрунтованість побоювань громадян через девальвацію валюти. "Ми будемо вести діалог з протестувальниками, але бунтівників слід поставити на місце", — наголосив лідер Ірану.

В Ірані в п’ятницю, 9 січня, відбулися нові масові протести, які посилили найбільший за останні три роки антиурядовий рух. Влада країни продовжила масштабне блокування інтернету та заявила про намір діяти максимально жорстко проти демонстрантів.