ПОЛІТИКА

В Ірані тривають масові протести: відомо про понад 50 загиблих

10 січня 2026, 10:43
Фото: reuters.com
Влада погрожує жорстким придушенням і блокує інтернет.

В Ірані в п’ятницю, 9 січня, відбулися нові масові протести, які посилили найбільший за останні три роки антиурядовий рух. Влада країни продовжила масштабне блокування інтернету та заявила про намір діяти максимально жорстко проти демонстрантів.

Про це пише The Guardian.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї у своїй першій промові з моменту початку протестів 28 грудня заявив, що режим не відступить. Він назвав учасників демонстрацій "вандалами" і "диверсантами", звинувативши їх у діях в інтересах іноземних держав, зокрема США.

Голова судової влади Ірану Голам-Хоссейн Мохсені Еджеї пообіцяв для протестувальників "рішучі та максимальні" покарання без будь-якої поблажливості. Тим часом державні ЗМІ вперше визнали заворушення, охарактеризувавши їх як насильницькі бунти, спровоковані "терористичними агентами" США та Ізраїлю, водночас демонструючи кадри проурядових акцій і заявляючи про «нормальне» життя в країні.

За даними правозахисників, унаслідок придушення протестів загинули щонайменше 50–51 людина, серед них — дев’ятеро дітей, ще понад 2 270 осіб були затримані. Amnesty International заявила, що повне відключення інтернету має на меті приховати масштаб серйозних порушень прав людини з боку режиму.

Лідери Франції, Німеччини та Великої Британії закликали Іран до стриманості. Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повторив заяви про зовнішнє втручання, що викликало різку реакцію з боку США.

До протестів закликав і Реза Пахлаві — син останнього шаха Ірану, який перебуває у вигнанні. Він звернувся до іранців із закликом виходити на вулиці та звернувся до президента США з проханням підтримати протестний рух. У деяких містах під час демонстрацій пролунали гасла на його підтримку.

Нинішні протести охопили всі провінції Ірану, хоча поки що не досягли масштабів руху 2022–2023 років, спричиненого смертю Махси Аміні. Втім, на тлі зростання невдоволення та жорстких репресій дедалі частіше з’являються розмови про можливу кризу й навіть падіння чинного режиму.

ІранпротестиАлі Хаменеї

