Зростання цін на золото принесло росії понад $216 млрд — Bloomberg

21 січня 2026, 17:27
Зростання цін на золото принесло росії понад $216 млрд — Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
росія — другий у світі виробник золота, щороку видобуває понад 300 тонн металу.

росія отримала понад $216 мільярдів прибутку від росту цін на золото, що допомогло компенсувати втрату заморожених у ЄС активів після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Банку росії, міжнародні резерви країни на кінець 2025 року досягли $755 млрд, з яких $326,5 млрд становило золото. Міністерство фінансів рф очікує, що ціна на золото продовжить зростати та може перевищити $5 000 за унцію.

З 2022 року частка золота в загальних резервах зросла з 21% до 43%, тоді як обсяг валютних та інших активів скоротився приблизно на 14%. Хоча заблоковані за кордоном активи залишаються недоступними, підвищення цін на золото компенсує більшість фінансових втрат рф.

росія — другий у світі виробник золота, щороку видобуває понад 300 тонн металу. Проте через санкції її золото заборонене на Лондонській біржі, що ускладнює продаж великих партій на світовому ринку.

Банк росії почав частково використовувати резерви лише наприкінці минулого року, щоб покрити дефіцит бюджету через продаж активів Національного фонду добробуту.

Аналітики зазначають, що зростання цін на золото стало вигідним для росії через глобальні економічні ризики та інфляцію, а також через падіння довіри до світових резервних валют.

За останні роки зростання цін на золото стало рекордним: лише у 2025 році метал подорожчав на близько 65% — найшвидший річний приріст із 1979 року. Це значно підвищило вартість офіційних запасів, навіть без додаткових закупівель.

Росіязолотосанкціївійна в Україні

