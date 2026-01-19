росіяни розгортають на Дніпрі нові безпілотні катери Sirius-82 – Forbes

Мета противника – отримати перевагу в акваторії і захопити Херсон.

росія розгортає нові безпілотні катери Sirius-82 на Дніпрі. Вони здатні скидати міни у воду, а також перевозити вантажі.

У публікації сказано, що триває "тиха, але значна" битва за кілька стратегічних островів на річці Дніпро. Наразі Україна володіє цими островами, а також західним берегом річки. росія, яка контролює східний берег, намагається захопити острови для підтримки наступів через річку, зокрема для спроб повернути під свій контроль Херсон.

Щоб отримати перевагу на воді, ворог задіює безпілотне надводне судно Sirius-82 (USV). Хоча конструкція човна відносно проста, "вона надасть значну підтримку російським силам у боротьбі за контроль над річкою Дніпро та її островами", вважають у Forbes.