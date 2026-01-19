Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росіяни розгортають на Дніпрі нові безпілотні катери Sirius-82 – Forbes

19 січня 2026, 18:33
росіяни розгортають на Дніпрі нові безпілотні катери Sirius-82 – Forbes
Фото: з вільного доступу
Мета противника – отримати перевагу в акваторії і захопити Херсон.
росія розгортає нові безпілотні катери Sirius-82 на Дніпрі. Вони здатні скидати міни у воду, а також перевозити вантажі.
 
Про це повідомляє Forbes.
 
У публікації сказано, що триває "тиха, але значна" битва за кілька стратегічних островів на річці Дніпро. Наразі Україна володіє цими островами, а також західним берегом річки. росія, яка контролює східний берег, намагається захопити острови для підтримки наступів через річку, зокрема для спроб повернути під свій контроль Херсон.
 
Щоб отримати перевагу на воді, ворог задіює безпілотне надводне судно Sirius-82 (USV). Хоча конструкція човна відносно проста, "вона надасть значну підтримку російським силам у боротьбі за контроль над річкою Дніпро та її островами", вважають у Forbes.
 
Sirius-82 – це російський безпілотний човен, який вперше було помічено цього місяця під час роботи на річці Дніпро. Хоча детальні технічні характеристики не були оприлюднені, у соціальних мережах з'явилося кілька відео, де він використовується. Ці кадри свідчать, що Sirius-82 компактний, приблизно два метри завдовжки, і призначений переважно для річкових військових операцій.
 
На відео, поширеному в соцмережах, видно, що цей човен здатний нести та встановлювати дві якірні річкові міни, а також перевозити вантаж. Керується оператором дистанційно – на кшталт БПЛА. Беспілотний човен здатен встановлювати радянські мілководні міни ЯРМ, призначені для внутрішніх водних шляхів. Їх зазвичай установлюють на якорі безпосередньо під поверхнею, де вони становлять значну загрозу для малих суден постачання та штурмових суден із неглибокою осадкою.
 
Як зазначається в публікації, безпілотник також використовують для розмінування. Він працює як камікадзе, що атакує українські міни. Окрім того, Sirius-82 можуть задіювати для атаки українських військових катерів. І такі атаки, ймовірно, будуть у стилі "камікадзе".

 

