Військові Данії отримали наказ бути готовими вступити в бій у Гренландії
Військові збройних сил Данії, яких відправили до Гренландії, отримали наказ бути готовими вступити у бій з військами США у випадку американської агресії проти острова.
Про це повідомляє DR.
"Збройні сили повинні якомога швидше посилити здатність виконувати план оборони Гренландії", - процитувало видання наказ, отриманий данськими військовими.
Минулого тижня стало відомо, що військові та цивільні літаки систематично перевозили військових, озброєння та військові вантажі до Гренландії. Данський уряд мав політичну волю вступити в бій у разі нападу з боку США, при цьому опозиційні партії повністю підтримали це рішення.
Щоправда, Копенгаген не вважав американську атаку можливою попри агресивну риторику президента США Дональда Трампа. Проте Данія продовжила зосередження військових в Гренландії під прикриттям навчань Arctic Endurance.
Сама операція з проведення навчань планувалася достатньо давно, але події навколо Гренландії значно прискорили її реалізацію. Армія Данії отримала завдання "посилити присутність і рівень активності в Гренландії, щоб продемонструвати готовність і здатність захищати суверенітет і територіальну цілісність Королівства".
Отримані данськими військовими накази передбачали введення в дію плану оборони Гренландії у випадку нападу на острів. Окрім того, данські військові в Гренландії отримали боєприпаси, що означало їхню готовність негайно вступити в бій, якби виникла така потреба.
Міністерство оборони Данії відмовилося від коментарів щодо змісту наказів. Проте визнало, що на острові перебувають "значні сили" армії, а "навчання" Arctic Endurance триватимуть до кінця 2026 року.
Нагадаємо, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила 23 січня, що вона домовилася з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте про те, що альянс повинен посилити безпеку в Арктиці після кількох тижнів заворушень, викликаних погрозою президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.