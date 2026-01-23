Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Військові Данії отримали наказ бути готовими вступити в бій у Гренландії

23 січня 2026, 17:44
Військові Данії отримали наказ бути готовими вступити в бій у Гренландії
Фото: з вільного доступу
Минулого тижня стало відомо, що військові та цивільні літаки систематично перевозили військових, озброєння та військові вантажі до Гренландії.

Військові збройних сил Данії, яких відправили до Гренландії, отримали наказ бути готовими вступити у бій з військами США у випадку американської агресії проти острова.

Про це повідомляє DR.

"Збройні сили повинні якомога швидше посилити здатність виконувати план оборони Гренландії", - процитувало видання наказ, отриманий данськими військовими.

Минулого тижня стало відомо, що військові та цивільні літаки систематично перевозили військових, озброєння та військові вантажі до Гренландії. Данський уряд мав політичну волю вступити в бій у разі нападу з боку США, при цьому опозиційні партії повністю підтримали це рішення.

Щоправда, Копенгаген не вважав американську атаку можливою попри агресивну риторику президента США Дональда Трампа. Проте Данія продовжила зосередження військових в Гренландії під прикриттям навчань Arctic Endurance.

Сама операція з проведення навчань планувалася достатньо давно, але події навколо Гренландії значно прискорили її реалізацію. Армія Данії отримала завдання "посилити присутність і рівень активності в Гренландії, щоб продемонструвати готовність і здатність захищати суверенітет і територіальну цілісність Королівства".

Отримані данськими військовими накази передбачали введення в дію плану оборони Гренландії у випадку нападу на острів. Окрім того, данські військові в Гренландії отримали боєприпаси, що означало їхню готовність негайно вступити в бій, якби виникла така потреба.

Міністерство оборони Данії відмовилося від коментарів щодо змісту наказів. Проте визнало, що на острові перебувають "значні сили" армії, а "навчання" Arctic Endurance триватимуть до кінця 2026 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила 23 січня, що вона домовилася з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте про те, що альянс повинен посилити безпеку в Арктиці після кількох тижнів заворушень, викликаних погрозою президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.

