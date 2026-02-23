Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Уряд Данії виділяє додаткові 3,8 млрд крон на військову підтримку України у 2026 році

23 лютого 2026, 09:09
Фото: з вільного доступу
Загальний внесок Данії до України у 2026 році очікується на рівні 14 млрд крон.
У межах нового економічного плану уряд Данії пропонує спрямувати додаткові 3,8 млрд крон до Фонду України у 2026 році.
 
Про це повідомили у Міноборони Данії.
 
"Підтримка оборонної боротьби України також сприяє захисту Європи та Данії. Боротьба України стосується й нашої безпеки. Європа не повинна забувати про українців, і тому для мене важливо, що уряд пропонує виділити понад 3,8 млрд крон додатково для України цього року. Я пишаюся тим, що Данія є лідером у цьому питанні", – заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
 
Раніше Данія вже передбачила 9,6 млрд крон для Фонду України у 2026 році, а також очікується надходження ще 0,6 млрд крон від продажу винищувачів F-16. З урахуванням додаткових 3,8 млрд крон загальний внесок Данії до України у 2026 році очікується на рівні 14 млрд крон. Паралельно ведеться робота над масштабним спільним кредитним пакетом ЄС для підтримки України найближчим часом.
 
"Данія значно і швидко посилила свою оборону, і я радий, що вже цього року уряд зможе спрямувати 3,5% ВВП на оборону та безпеку. Це найвищий рівень за десятиліття і відповідає масштабним змінам, які Збройні сили пережили останніми роками", – зазначив міністр.
 
Тобто оборонні витрати Данії у 2026 році становитимуть 3,5% ВВП. Таким чином, країна вже у 2026 році відповідатиме цільовим показникам НАТО, згідно з якими держави-члени до 2035 року мають збільшити витрати на оборону та безпеку щонайменше до 5% ВВП, з яких не менше 3,5% – на основні військові потреби. У березні 2023 року уряд і широка більшість парламенту Данії створили Фонд України для забезпечення подальшої підтримки України.
 
Данія ухвалила рішення про надання військової допомоги Україні на суму понад 70 млрд крон у період 2022–2028 років, зокрема винищувачів F-16, ракет ППО, танків, артилерії та дронів.
 
У 2024 році Данія стала першою країною, що здійснила прямі військові донорські поставки, вироблені українською оборонною промисловістю, через українську державу. 

 

