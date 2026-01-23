Данія закликала НАТО посилити безпеку в Арктиці на тлі заяв Трампа щодо Гренландії

Захист Арктики стає пріоритетом НАТО.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила 23 січня, що вона домовилася з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте про те, що альянс повинен посилити безпеку в Арктиці після кількох тижнів заворушень, викликаних погрозою президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію.

Уряди Данії та Гренландії, автономної території Данії, наполягають на тому, що суверенітет над островом не підлягає обговоренню, але заявили, що готові до переговорів з широкого кола інших питань.

Про це пише Reuters.

"Ми згодні, що НАТО має посилити свою присутність в Арктиці. Оборона і безпека в Арктиці є справою всього альянсу", — написала Фредеріксен у в соцмережі, додавши фотографію себе і Рютте в Брюсселі.

Рютте заявив, що працює з данським лідером над посиленням стримування й оборони. Фредеріксен також відправиться сьогодні до столиці Гренландії Нуука, щоб зустрітися з прем'єр-міністром острова.

Міністр закордонних справ Данії додав, що дипломати з Данії та США зустрілися у Вашингтоні 22 січня і розробили план подальших дій.

"Ми не будемо повідомляти, коли відбудуться ці (майбутні) зустрічі, тому що зараз потрібно зняти драматизм з цієї ситуації... нам потрібен спокійний процес", — сказав міністр закордонних справ Ларс Локке Расмуссен.

Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило, що Рютте і Трамп домовилися в Давосі про подальші переговори між США, Данією і Гренландією щодо оновлення угоди 1951 року, яка регулює доступ і присутність американських військових на арктичному острові.