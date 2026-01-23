Польські фермери завершили протест біля кордону з Україною

Акція тривала близько півтори години та відбувалася у мирній атмосфері.

Польські фермери, які у п’ятницю, 23 січня, провели акцію протесту поблизу пункту пропуску "Долгобичув – Угринів" на кордоні з Україною, завершили свою акцію. Проїзд до кордону під час протесту не блокувався.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив генеральний консул України в Любліні Олег Куць.

За його словами, акція тривала близько півтори години та відбувалася у мирній атмосфері. У ній взяли участь кількадесят польських аграріїв.

"Протест тривав півтори години, він нещодавно завершився, дорога до кордону не блокувалася", — зазначив Куць.

Раніше Державна митна служба повідомляла, що 23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів". Аграрії протестують проти, як вони вважають, неконкурентних умов імпорту української сільськогосподарської продукції до Польщі, а також проти торговельної угоди між Європейським Союзом та країнами Південної Америки.

Нагадаємо, що польські фермери вже проводили подібні акції. Зокрема, 23 листопада вони почали протест у Медиці поблизу кордону з Україною через занепокоєння щодо угоди ЄС із південноамериканськими країнами, а також через нібито надмірний наплив української агропродукції. Згодом той протест було призупинено.