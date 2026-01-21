Польські фермери анонсували нове блокування кордону з Україною

Водночас фермери анонсують протестні дії протягом усього дня.

На кордоні України та Польщі 23 січня буде ускладнено рух через пункт пропуску "Долгобичув — Угринів" у зв’язку зі страйком польських фермерів.

Як повідомляє Державна митна служба, польська сторона поінформувала про заплановану акцію протесту перед пунктом пропуску. Очікується, що блокування автошляху з польського боку триватиме з 11:00 до 15:30 за місцевим часом. Водночас фермери анонсують протестні дії протягом усього дня.

У ДМСУ закликають громадян і перевізників врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску, де не проводяться страйки.

Польські фермери періодично перекривають кордон з Україною, використовуючи блокування КПП як інструмент тиску на владу у Варшаві. Раніше вони протестували проти податкової політики уряду та угод ЄС про вільну торгівлю, а також проти умов перевезення українських товарів у межах "транспортного безвізу".

Попри те що польська влада на місцевому рівні неодноразово забороняла протести біля пунктів пропуску, визнаючи їх об’єктами критичної інфраструктури, учасники акцій часто ігнорують ці обмеження.