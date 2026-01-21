Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польські фермери анонсували нове блокування кордону з Україною

21 січня 2026, 16:01
Польські фермери анонсували нове блокування кордону з Україною
Фото: RMF FM
Водночас фермери анонсують протестні дії протягом усього дня.

На кордоні України та Польщі 23 січня буде ускладнено рух через пункт пропуску "Долгобичув — Угринів" у зв’язку зі страйком польських фермерів.

Як повідомляє Державна митна служба, польська сторона поінформувала про заплановану акцію протесту перед пунктом пропуску. Очікується, що блокування автошляху з польського боку триватиме з 11:00 до 15:30 за місцевим часом. Водночас фермери анонсують протестні дії протягом усього дня.

У ДМСУ закликають громадян і перевізників врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску, де не проводяться страйки.

Польські фермери періодично перекривають кордон з Україною, використовуючи блокування КПП як інструмент тиску на владу у Варшаві. Раніше вони протестували проти податкової політики уряду та угод ЄС про вільну торгівлю, а також проти умов перевезення українських товарів у межах "транспортного безвізу".

Попри те що польська влада на місцевому рівні неодноразово забороняла протести біля пунктів пропуску, визнаючи їх об’єктами критичної інфраструктури, учасники акцій часто ігнорують ці обмеження.

Польщакордонпротестифермери

Останні матеріали

Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється