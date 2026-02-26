Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Глава польського МЗС похвалив українських іммігрантів за внесок у економіку

26 лютого 2026, 11:40
Глава польського МЗС похвалив українських іммігрантів за внесок у економіку
Фото: polradio.pl
Міністр також підкреслив, що у мирний час роль українських іммігрантів у польській економіці лише зростатиме.

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відзначив значну економічну активність українських іммігрантів у Польщі.

Про це повідомляє видання Onet із посиланням на виступ Сікорського у Сеймі в четвер.

У промові, присвяченій зовнішній політиці Польщі на 2026 рік, Сікорський наголосив на активній участі українців у польському ринку праці. За його словами, рівень професійної активності дорослих українських іммігрантів навіть перевищує показники серед поляків.

"З 2022 року українці заснували понад 120 тисяч компаній у Польщі. Вони наймають працівників, сплачують податки та сприяють зростанню торговельного обміну з Україною", – зазначив Сікорський.

Міністр також підкреслив, що у мирний час роль українських іммігрантів у польській економіці лише зростатиме. "Протягом чотирьох років ми показуємо, що означає гасло 'польська солідарність'", – додав він.

Це підкреслює важливість українських трудових ресурсів для польської економіки та їхній внесок у розвиток підприємництва і ринку праці.

ПольщаіммігрантибіженціРадослав Сікорськийвійна в Україні

Останні матеріали

Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 08:52
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється