Глава польського МЗС похвалив українських іммігрантів за внесок у економіку

Міністр також підкреслив, що у мирний час роль українських іммігрантів у польській економіці лише зростатиме.

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відзначив значну економічну активність українських іммігрантів у Польщі.

Про це повідомляє видання Onet із посиланням на виступ Сікорського у Сеймі в четвер.

У промові, присвяченій зовнішній політиці Польщі на 2026 рік, Сікорський наголосив на активній участі українців у польському ринку праці. За його словами, рівень професійної активності дорослих українських іммігрантів навіть перевищує показники серед поляків.

"З 2022 року українці заснували понад 120 тисяч компаній у Польщі. Вони наймають працівників, сплачують податки та сприяють зростанню торговельного обміну з Україною", – зазначив Сікорський.

Міністр також підкреслив, що у мирний час роль українських іммігрантів у польській економіці лише зростатиме. "Протягом чотирьох років ми показуємо, що означає гасло 'польська солідарність'", – додав він.

Це підкреслює важливість українських трудових ресурсів для польської економіки та їхній внесок у розвиток підприємництва і ринку праці.