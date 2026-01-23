Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Глава МЗС Італії назвав несправедливою критику Зеленського на адресу ЄС

23 січня 2026, 15:50
Володимир Зеленський
Виступ президента Володимира Зеленського справді містив низку критичних оцінок на адресу Європи.

Президент України жорстко розкритикував нерішучість Європи, виступаючи на економічному форумі в Давосі. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці докори несправедливими.

Про це пише Corriere della Sera.

Міністр закордонних справ, коментуючи виступ Зеленського, сказав, що ЄС зробив все для збереження незалежності України.

"Мені здається, що він не дуже щедрий стосовно Європи", – заявив Таяні на полях бізнес-форуму між Італією та Німеччиною.

"Мені здається, що Європа гарантувала незалежність України, роблячи все можливе для політичної, фінансової та військової підтримки цієї країни", – додав він.

Варто зазначити, що виступ президента Володимира Зеленського справді містив низку критичних оцінок на адресу Європи.

Зокрема, він критикував недостані заходи ЄС для протидії "тіньовому флоту" рф. "Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає вживати заходів сьогодні, заходів, які визначають, яке майбутнє ми матимемо, ось у чому проблема. Чому президент Трамп може зупинити танкери з тіньового флоту і припинити постачання нафти, а Європа – ні?" – звернувся до учасників форуму президент. 

Також він висловив жаль з приводу того, що острах перед помстою росії не дозволив втілити у життя початковий план Єврокомісії з "репараційною позикою" Україні з використанням росактивів. 

ІталіяДавосЄвросоюзВолодимир Зеленський

