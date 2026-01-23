В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та росією

23 і 24 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться перша тристороння зустріч України, США та росії.

Відповідне повідомлення про старт переговорів опублікували 23 січня в МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як заявили дипломати ОАЕ, переговори стартували 23 січня в Абу-Дабі — і, як планується, триватимуть два дні.

"Його Високість шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян, заступник прем'єр-міністра та міністр закордонних справ, привітав проведення в Абу-Дабі тристоронніх перемовин за участю представників росії, України та США. Його Високість висловив сподівання, що ці переговори сприятимуть ухваленню конкретних заходів щодо припинення кризи, яка триває вже майже чотири роки і призвела до величезних людських страждань", — йдеться в тексті на сайті відомства.

23 і 24 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться перша тристороння зустріч України, США та росії.

До української делегації увійшли:

глава делегації Рустем Умєров,

керівник Офісу Президента Кирило Буданов,

народний депутат Давид Арахамія,

радник кабінету Президента України Офісу Президента Олександр Бевз,

начальник Генерального штабу Андрій Гнатов,

начальник ГУР Олег Іващенко,

перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця,

перший заступник секретаря РНБО Євген Острянський,

перший заступник голови СБУ Олександр Поклад,

заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За словами президента України Володимира Зеленського, ключовим питанням переговорів в Абу-Дабі буде Донбас.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявляв, що з російського боку у зустрічі братимуть участь представники керівництва Міністерства оборони рф, делегацію очолить начальник ГРУ Ігор Костюков. Сторони, за твердженням Ушакова, обговорять «територіальне питання».