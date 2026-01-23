Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та росією

23 січня 2026, 17:58
Джерело: wikipedia
23 і 24 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться перша тристороння зустріч України, США та росії.

Відповідне повідомлення про старт переговорів опублікували 23 січня в МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як заявили дипломати ОАЕ, переговори стартували 23 січня в Абу-Дабі — і, як планується, триватимуть два дні.

"Його Високість шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян, заступник прем'єр-міністра та міністр закордонних справ, привітав проведення в Абу-Дабі тристоронніх перемовин за участю представників росії, України та США. Його Високість висловив сподівання, що ці переговори сприятимуть ухваленню конкретних заходів щодо припинення кризи, яка триває вже майже чотири роки і призвела до величезних людських страждань", — йдеться в тексті на сайті відомства.

До української делегації увійшли:

  • глава делегації Рустем Умєров,
  • керівник Офісу Президента Кирило Буданов,
  • народний депутат Давид Арахамія,
  • радник кабінету Президента України Офісу Президента Олександр Бевз,
  • начальник Генерального штабу Андрій Гнатов,
  • начальник ГУР Олег Іващенко,
  • перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця,
  • перший заступник секретаря РНБО Євген Острянський,
  • перший заступник голови СБУ Олександр Поклад,
  • заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За словами президента України Володимира Зеленського, ключовим питанням переговорів в Абу-Дабі буде Донбас.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявляв, що з російського боку у зустрічі братимуть участь представники керівництва Міністерства оборони рф, делегацію очолить начальник ГРУ Ігор Костюков. Сторони, за твердженням Ушакова, обговорять «територіальне питання».

Абу-ДабіпереговоривійнаРустем Умєров

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється