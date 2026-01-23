В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та росією
Відповідне повідомлення про старт переговорів опублікували 23 січня в МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів.
Як заявили дипломати ОАЕ, переговори стартували 23 січня в Абу-Дабі — і, як планується, триватимуть два дні.
"Його Високість шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян, заступник прем'єр-міністра та міністр закордонних справ, привітав проведення в Абу-Дабі тристоронніх перемовин за участю представників росії, України та США. Його Високість висловив сподівання, що ці переговори сприятимуть ухваленню конкретних заходів щодо припинення кризи, яка триває вже майже чотири роки і призвела до величезних людських страждань", — йдеться в тексті на сайті відомства.
23 і 24 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться перша тристороння зустріч України, США та росії.
До української делегації увійшли:
- глава делегації Рустем Умєров,
- керівник Офісу Президента Кирило Буданов,
- народний депутат Давид Арахамія,
- радник кабінету Президента України Офісу Президента Олександр Бевз,
- начальник Генерального штабу Андрій Гнатов,
- начальник ГУР Олег Іващенко,
- перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця,
- перший заступник секретаря РНБО Євген Острянський,
- перший заступник голови СБУ Олександр Поклад,
- заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.
За словами президента України Володимира Зеленського, ключовим питанням переговорів в Абу-Дабі буде Донбас.
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявляв, що з російського боку у зустрічі братимуть участь представники керівництва Міністерства оборони рф, делегацію очолить начальник ГРУ Ігор Костюков. Сторони, за твердженням Ушакова, обговорять «територіальне питання».