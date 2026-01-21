Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер

Том Купер інформує, що через масові відключення електроенергії в Україні не має змоги отримувати надійну інформацію про війну росії проти України. Тож він вирішив тимчасово зосередитися на Сирії, де урядові сили витісняють курдські збройні формування із зайнятих ними територій, особливо населених арабськими племенами.

Оскільки енергомережа України настільки зруйнована росіянами, що більшість населення має електропостачання, можливо, 4-6 годин на добу (якщо стільки), а військові у відпустці скаржаться, що у своїх польових укріпленнях вони мають більше електрики та тепла, ніж у містах на заході країни, останніми днями мені дуже важко отримати надійну інформацію з України. Тож я зосереджений на Сирії.

Контроль PKK/PYD/SDF у Сирії стрімко руйнується

Упродовж 14-17 січня 2025 року контроль курдської терористичної організації PKK – Робітничої партії Курдистану (яка діє в Сирії під новою назвою "Сирійські демократичні сили"/SDF) над територіями на захід від Євфрату майже повністю розвалився. Це угруповання насправді є "відгалуженням" турецької PKK, яку США та ЄС офіційно визнали терористичною організацією. Щоб обійти власні обмеження щодо співпраці з терористичними організаціями, Пентагон у 2014 році односторонньо "порадив" PKK змінити назву на SDF, пояснюючи це тим, що вони нібито є найефективнішою силою проти ІДІЛ. Насправді PKK традиційно співпрацювала з режимом Асада, а в 2014-2015 роках принаймні третина бойовиків ІДІЛ була курського походження, переважно з Іраку.

Попри підтримку Пентагону та спроби США посередницьки домовитися про інтеграцію SDF до Сирійської армії, лідер угруповання "генерал" Мазлум (насправді Мустафа Абді, особистий друг ув'язненого лідера Робітничої партії Курдистану Абдулли Оджалана та член Вищого командування PKK, міжнародно розшукуваний терорист без жодної військової освіти) відмовився від будь-яких компромісів, наполягаючи на повній військово-адміністративній автономії подібно до уряду Курдистану в Іраку (Kurdistan Regional Government). Після артилерійських зіткнень біля Дайр-Хафера та під тиском США PKK/PYD/SDF почала відступати, але деякі підрозділи (зокрема укомплектовані бойовиками, лояльними до Асада, які знайшли притулок у контрольованих PKK районах після падіння режиму Асада) відмовилися виконувати наказ. Серед них був Міхрадж Урал – відповідальний за вбивство понад 100 арабо-сунітських родин у Байді та Баніасі в травні 2013 року. За 48 годин Сирійська армія взяла під контроль Дайр-Хафер, Табку та Ракку, переправившись через Євфрат.

Паралельно з військовим просуванням урядових сил розгорнулося масове народне повстання проти PKK/PYD/SDF на сході країни. Щонайменше 11 арабських сунітських племен (зокрема відоме плем'я Шейтат) підняли збройний заколот у провінції Дейр-ез-Зор, витісняючи PKK з міст уздовж Євфрату та іракського кордону. Важливий факт: всупереч західній пропаганді про "курдську Рояву", території під контролем PKK/PYD/SDF (Ракка, Дейр-ез-Зор) населені переважно арабами-сунітами, а курди становлять меншість навіть у цих регіонах. PKK ніколи не впроваджувала свій декларований "демократичний конфедералізм" – вся влада залишалася в руках кадрів PKK, навіть арабські підрозділи SDF не мали жодних повноважень і контролювалися наглядачами PKK. Місцеве населення, яке спочатку сприйняло PKK як альтернативу геноцидному режиму Асада та звірствам ІДІЛ, з грудня 2024 року масово вимагає возз'єднання з рештою країни, а PKK відповідає жорстокими розстрілами протестувальників, масовими арештами та катуваннями, називаючи всіх незгодних "симпатиками ІДІЛ".

...і крах PKK у Сирії

Зустріч "генерала" Мазлума з Шараа в Дамаску була скасована. Водночас його вимоги, такі як "п'ять днів" консультацій (імовірно, тому що його власні командири відмовлялися виконувати його накази) та інші ідеї були відхилені Шараа.

Додаткові переговори можуть стати проблематичними, враховуючи, що навіть "голова делегації Автономної адміністрації", який веде переговори з Шараа в Дамаску, – Абдул Хамід аль-Махбаш – перейшов з Сирійських демократичних сил (SDF, відомих також як PKK).

Щоб ви були в курсі подій, ось карта військової ситуації станом на 18 січня:

Очевидно, що ця карта вже застаріла, хоча...

Станом на вчорашній вечір контроль PKK над північно-східною Сирією продовжував слабшати, зазвичай такими темпами, що сирійська армія не встигала за цим. Проте ввечері армія досягла околиць Хасеке і таким чином з'єдналася з місцевими арабськими племенами, які повстали проти PKK.

Тоді PKK не лише закликала "молодих курдів" в Іраку, Ірані, Туреччині та Європі "об'єднатися" і "приєднатися до опору", а й застосувала свій головний шантаж: вона заявила, що втратила контроль над в'язницею в Аш-Шаддаді (близько 1500 ув'язнених) і почала звинувачувати американські війська, розташовані за 2 км від неї, у тому, що вони не змогли її захистити. Після цього почалося звільнення ідіотів з ІДІЛ. Перші повідомлення вказували на "всіх ув'язнених": тим часом, схоже, близько 120-200 втекли до того, як сирійська армія дісталася до місця. Джерела розходяться, але станом на сьогоднішній ранок було спіймано або повторно затримано 81,90 чи 150 утікачів.

Зверніть увагу: PKK дотримувалася і досі дотримується позиції, що всі жінки та діти, яких вона утримувала в таких закладах, також є "членами ІДІЛ"...

"Особливо неприємним" для PKK є те, що "навіть" курди з Айн-аль-Араба/Кобані та Камишли виступили проти неї. В обох містах тривають бої. Мабуть, це "антикурдські курди"?

(Це схоже на сіонізм і євреїв, які його критикують, або MAGA і американців, які критикують короля Дамба Дамба: вони всі "психічно ненормальні", "ненавидять себе" і просто "антисеміти", "дурні", "тупі" і що завгодно інше...).

PKK, здається, спробувала зробити щось подібне у випадку з в'язницею аль-Актан, за межами Ракки, але це не спрацювало, оскільки місцеві жителі та армія були швидшими: адміністрація PKK цього об'єкта тоді "вступила в переговори" з армією.

Війська Міністерства внутрішніх справ Сирії в Дейр-ез-Заурі. Тим часом вони просуваються у північному напрямку, на Хасеке.

Сили Санадіда (міліція племені Шаммар, яка воювала на боці SDF) перейшли на бік противника. Це одна з причин, чому PKK виступила з суворою погрозою знищити будь-яке арабське плем'я, яке виступило проти неї – звісно, у наймиліший, мирний, сирійський і демократичний спосіб, який лише можна уявити.

У результаті PKK вчора втратила контроль над усією східною частиною Хасеке, що означає, що карта, додана нижче, також є застарілою (тим більше, що в ній відсутня інформація про територію на південь і схід від Камишли).

... тоді як, за останніми повідомленнями, станом на сьогоднішній ранок сирійська армія фактично увійшла до Хасеке.

