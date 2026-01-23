Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сибіга різко відповів Орбану на заяву про вступ України в ЄС

23 січня 2026, 15:53
джерело МЗС України / Telegram
Андрій Сибіга пообіцяв заяву Віктора Орбана поставити у рамку в ВРУ.

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, нібито його країна 100 років буде проти вступу України в ЄС. Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на це твердження.

"Цей план приречений на провал, пане прем'єр-міністре. Ваш господар у москві не проживе 100 років, навіть якщо ви будете готові пожертвувати йому всі свої органи. А в день, коли Україна приєднається до ЄС, ми цей заголовок поставимо у рамці в українському парламенті, аби пам'ятати про ваші брехні протягом наступних 100 років", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Так, Орбан заявив, що "у наступні 100 років в Угорщині не буде парламенту, який проголосує за вступ України до Європейського Союзу". За його версією, українці нібито вважають, що прибрати перешкоду на шляху до євроінтеграції у вигляді Угорщини можна лише за допомогою дружнього до України угорського уряду. І вони, як додав Орбан, "над цим працюють". 

У контексті передвиборчої кампанії в Угорщині той згадав опозиційні партії "Тиса" і "Демократична коаліція", які хочуть "впустити" Україну в ЄС. Орбан вирішив, що "українці будуть активними учасниками угорської кампанії".

