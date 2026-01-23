Угорщина не пустить Україну до ЄС у найближчі 100 років – Орбан

Прем’єр Угорщини заявив, що жоден угорський парламент у найближче століття не підтримає членство України в ЄС.

Прагнення України до членства в Євросоюзі наразі не має шансів на підтримку в Угорщині, заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан після саміту ЄС у Брюсселі.

Орбан переконує, що чинний угорський уряд категорично проти вступу України до ЄС.

"Думаю, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу", – наголосив Орбан.