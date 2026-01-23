Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Угорщина не пустить Україну до ЄС у найближчі 100 років – Орбан

23 січня 2026, 11:55
Угорщина не пустить Україну до ЄС у найближчі 100 років – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем’єр Угорщини заявив, що жоден угорський парламент у найближче століття не підтримає членство України в ЄС.
Прагнення України до членства в Євросоюзі наразі не має шансів на підтримку в Угорщині, заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан після саміту ЄС у Брюсселі.
 
Про це повідомляє Telex.
 
Орбан переконує, що чинний угорський уряд категорично проти вступу України до ЄС.
 
"Думаю, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу", – наголосив Орбан.
 
Він також звинуватив Київ у спробах вплинути на результати майбутніх угорських парламентських виборів, щоб змінити уряд на більш лояльний до України.
 
"Ми не хочемо, щоб вони вступали до ЄС... Треба визнати, що українці будуть активними учасниками угорської виборчої кампанії, тому що в їхніх фундаментальних інтересах зміна уряду в Угорщині. Я не в захваті від цього, і ми боротимось з цим", – додав він.

 

УгорщинаОрбанвійна в Україні

