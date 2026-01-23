Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Напруження між США та союзниками по НАТО додає впевненості путіну – CNN

23 січня 2026, 16:39
Напруження між США та союзниками по НАТО додає впевненості путіну – CNN
Фото: REUTERS
путін відчуває шанс на успіх через суперечності між Заходом і його союзниками.

Керівник відділу зовнішньої політики Нового євразійського стратегічного центру Джон Лаф вважає, що російський президент владімір путін відчуває себе впевненіше через розрив у трансатлантичних відносинах.

Джон Лаф сказав CNN, що росія "дотримується своєї позиції", оскільки президент США Дональд Трамп не використовує свій вплив, щоб стримати путіна, а російський лідер вважає, що Україна близька до того, щоб віддати свої землі.

"путін дійшов висновку, що Трамп не готовий чинити реальний тиск на москву, щоб покласти край цій війні. ... Він міг би ввести додаткові санкції або ж забезпечити виконання існуючих. путін, здається, вважає, що час на його боці. Якщо він не вірить, що президент Трамп готовий чинити тиск, то який сенс домовлятися зараз, коли він вважає, що в майбутньому може отримати набагато більше?", — пояснив Лаф.

Лаф додає, що п'ятий рік війни завдасть шкоди й без того виснаженій росії, але нещодавні напруження між США та їхніми союзниками по НАТО дають путіну надію на російський вплив у всьому блоці.

"Це дає їм (росії) надію, що українці не зможуть інтегруватися в будь-яку структуру НАТО. Це вселяє в них оптимізм, що вони зможуть знову заявити про себе в Європі так, як це було неможливо з часів розпаду Радянського Союзу", — підсумував Лаф.
