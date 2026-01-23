Буданов може стати козирем України на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі – Sky News

Кирило Буданов єдиний, кого в США цілком поважають.

Голова Офісу президента Кирило Буданов, якого люблять у США, може стати козирем України на тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі.

Про це пише Sky News із посиланням на джерело в американських політичних колах.

"Буданов — єдиний член офісу Зеленського, якого вони (американці) сприймають серйозно. Американські військові та американська розвідка поважають його. США люблять Буданова. Той факт, що Буданов там, є позитивним. Але я не бачу, щоб російська військова машина сповільнювалася", - заявив співрозмовник видання.

Водночас джерело видання, яке консультує військових чиновників США з питань України, заявило, що «дипломатія зараз — це фарс. Вона не відповідає реальності».

Перші тристоронні переговори між Україною, росією та США мають розпочатись сьогодні в Абу-Дабі, але станом на обід було не відомо, чи проводили вони уже тристоронню зустріч.

Очікується, що тристоронні переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах можуть протривати два дні. Головне питання – доля Донбасу. Українська делегація складається із десяти осіб на чолі з Рустемом Умєровим. Більшість членів делегації – військові.