Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На переговорах України, США та росії в ОАЕ ключовим стане питання територій – Axios

23 січня 2026, 11:33
На переговорах України, США та росії в ОАЕ ключовим стане питання територій – Axios
На переговорах з росією і США в ОАЕ буде розширений склад української делегації.
Питання територій стане ключовою темою переговорів у рамках тристоронньої зустрічі України, США та росії в Абу-Дабі.
 
Про це повідомляє Axios.
 
За даними видання, США близькі до угоди з Україною щодо мирного плану, але поки що не досягли чіткого успіху в залученні російської сторони, хоча вона не відкидала запропонований план категорично. За словами джерел Axios, питання територій на сході України буде основним, яке обговорюватиметься під час тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.
 
Повідомляється, що спецпосланець США Стів Віткофф разом із членом делегації Джаредом Кушнером уже вирушили до Абу-Дабі для участі в переговорах. За інформацією українського посадовця, до них також долучиться міністр армії США Ден Дрісколл.
 
Українську сторону на зустрічі представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. Доєднається до переговорів і представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Про це розповів президент Володимир Зеленський  під час спілкування з журналістами. Він сказав, що потрібно, аби були військові представники.
 
Стосовно мандату, з яким поїхала група: я впевнений, він всім зрозумілий. Ми домовилися, що десь біля 3-4 вечора ми обговоримо в телефонному форматі, про що будуть розмови, на що ми розраховуємо, чого очікуємо, що можна обговорювати і що не можна”, – сказав він.
 
російську федерацію на переговорах представлятиме Кирило Дмитрієв, а також делегація на чолі з начальником ГРУ Ігорем Костюковим.

 

переговори з рфросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється