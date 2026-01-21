Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Китайські заводи постачають комплектуючі для дронів одночасно Україні та росії — FT

21 січня 2026, 21:58
Фото: з вільного доступу
На одному заводі можуть виготовляти запчастини для обох армій.

Китайські виробники запчастин для безпілотників одночасно працюють з українськими та російськими замовниками, намагаючись не допустити їхньої зустрічі на одних і тих самих заводах.

Про це пише Financial Times з посиланням на засновника одного з найбільших українських виробників дронів TAF Industries Олександра Яковенка.

За його словами, китайські постачальники ретельно "жонглюють" графіками візитів клієнтів. Українських і російських представників запрошують у різний час, щоб уникнути перетину: щойно завод залишає делегація з росії — туди заїжджають українці, і навпаки.

Дрони стали однією з ключових і найдинамічніших видів зброї у війні, а обидві сторони конфлікту значною мірою залежать від китайських комплектуючих. Як зазначають журналісти, ланцюги постачання України та росії перетинаються за тисячі кілометрів від фронту — у промислових парках та офісних центрах Гуандуна і Шеньчженя.

Представники українських компаній розповідають, що за новими компонентами на російських дронах часто можна ідентифікувати конкретний китайський завод. Після цього українські виробники звертаються до тих самих постачальників, які спершу заперечують співпрацю, але згодом погоджуються на продаж. Аналогічні процеси, за словами джерел, відбуваються і на користь росії.

Попри офіційно задекларований нейтралітет Китаю та заборону експорту чутливих технологій для безпілотників, західні розвідслужби й українські посадовці стверджують, що російські компанії мають змогу купувати цілі виробничі лінії. Частину з них, за даними джерел, переносять безпосередньо до росії, обходячи санкції та експортний контроль.

Україна, зі свого боку, намагається локалізувати виробництво, однак досі залишається залежною від Китаю приблизно на 85% у сегменті FPV-дронів. Китай контролює 70–80% світового ринку комерційних безпілотників і домінує у виробництві ключових компонентів — від камер і сенсорів до регуляторів швидкості та пропелерів, що робить Пекін прихованим, але критично важливим гравцем у війні.

Журналісти також описують, як на профільних виставках у Шеньчжені китайські компанії відкрито спілкуються зі східноєвропейськими покупцями, серед яких — представники військових структур. Попри експортні обмеження, доставку дронів і запчастин до росії та України забезпечують посередники й логістичні компанії, використовуючи складні маршрути через треті країни.

Експерти наголошують: нинішній експортний контроль Китаю лише ускладнив логістику, але не зупинив постачання. За їхніми словами, результати бойових дій дедалі частіше визначаються не лише на полі бою, а й у китайських виробничих цехах, бізнес-перемовинах та неформальних домовленостях за межами Європи.

РосіяКитайвійнадрониУкраїна

