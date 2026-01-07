У Німеччині обговорюють роль Бундесверу після домовленостей коаліції рішучих щодо України

Німеччина готова підтримувати мир, проте основна увага буде зосереджена на території НАТО.

Після домовленості "коаліції рішучих" про гарантії безпеки для України в разі припинення вогню в Німеччині розгорілася дискусія щодо потенційного району розгортання німецьких солдатів.

Про це повідомляє ntv.

Генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн наголосив, що не бере на себе зобов’язань щодо безпосереднього розгортання Бундесверу в Україні. Він підкреслив, що Німеччина готова підтримувати мир, проте основна увага буде зосереджена на території НАТО.

Водночас Ліва партія закликає не покладатися лише на війська НАТО та пропонує залучати нейтральні миротворчі сили, прийнятні для обох сторін, у форматі місії ООН за участю таких країн, як Китай.

Парламентська фракція коаліційної СДПН висловила готовність розглянути участь Бундесверу. За словами заступника лідера фракції Сім’є Мьоллера та речників фракції, Німеччина, як найнаселеніша та економічно найсильніша країна Європи, повинна відповідати своїй особливій відповідальності. Конкретна форма миротворчої місії буде визначена у наступних кроках.