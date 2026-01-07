Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Німеччині обговорюють роль Бундесверу після домовленостей коаліції рішучих щодо України

07 січня 2026, 20:42
У Німеччині обговорюють роль Бундесверу після домовленостей коаліції рішучих щодо України
Фото: з вільного доступу
Німеччина готова підтримувати мир, проте основна увага буде зосереджена на території НАТО.

Після домовленості "коаліції рішучих" про гарантії безпеки для України в разі припинення вогню в Німеччині розгорілася дискусія щодо потенційного району розгортання німецьких солдатів.

Про це повідомляє ntv.

Генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн наголосив, що не бере на себе зобов’язань щодо безпосереднього розгортання Бундесверу в Україні. Він підкреслив, що Німеччина готова підтримувати мир, проте основна увага буде зосереджена на території НАТО.

Водночас Ліва партія закликає не покладатися лише на війська НАТО та пропонує залучати нейтральні миротворчі сили, прийнятні для обох сторін, у форматі місії ООН за участю таких країн, як Китай.

Парламентська фракція коаліційної СДПН висловила готовність розглянути участь Бундесверу. За словами заступника лідера фракції Сім’є Мьоллера та речників фракції, Німеччина, як найнаселеніша та економічно найсильніша країна Європи, повинна відповідати своїй особливій відповідальності. Конкретна форма миротворчої місії буде визначена у наступних кроках.

НімеччинавійнаНАТОпідтримка Українимиротворча місія

Останні матеріали

Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється