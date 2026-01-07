Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
До Британії прибули літаки США для можливих спецоперацій – The Times

07 січня 2026, 20:18
До Британії прибули літаки США для можливих спецоперацій – The Times
Заяви Трампа щодо Гренландії вже викликали різку реакцію європейських лідерів.

Щонайменше 14 важких транспортників C-17 Globemaster та два бойові літаки AC-130J Ghostrider прибули на британські авіабази на тлі загострення ситуації навколо Ірану, Венесуели та "тіньового флоту" рф.

Про це повідомляє The Times.

Деякі з літаків вилетіли з баз у Джорджії та Кентуккі, де дислокується 160-й авіаційний полк спеціального призначення армії США "Нічні переслідувачі". За інформацією видання, розгортання може бути пов’язане з підготовкою до рейду на нафтовий танкер, що намагався уникнути захоплення, змінивши прапор на російський.

У той же час США вже захопили пов’язаний із Венесуелою танкер після більш ніж двотижневої погоні Атлантичним океаном, операцію провели Берегова охорона США та американські військові.

Літаки Ghostrider, оснащені 105-мм гаубицями та ракетами Hellfire, свідчать про готовність до високої інтенсивності операцій. Це відбувається на тлі загострення геополітичної ситуації: захоплення президента Венесуели Мадуро, посилення загроз на адресу Ірану та нові заяви Дональда Трампа про можливу анексію Гренландії.

Заяви Трампа щодо Гренландії вже викликали різку реакцію європейських лідерів — Великої Британії, Франції, Німеччини та Данії, які закликали США утриматися від військових погроз щодо острова. Напруженість посилилася після успішної спецоперації США у Венесуелі на початку січня 2026 року.

СШАВенесуелаБританіялітаки

